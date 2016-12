Sparta Praga-Inter 3-1: De Boer, peggio di così...

E. League, le foto di Sparta Praga-Inter 1 di 17 Afp Afp E. League, le foto di Sparta Praga-Inter 2 di 17 Afp Afp E. League, le foto di Sparta Praga-Inter 3 di 17 Afp Afp E. League, le foto di Sparta Praga-Inter 4 di 17 Afp Afp E. League, le foto di Sparta Praga-Inter 5 di 17 Ansa Ansa E. League, le foto di Sparta Praga-Inter 6 di 17 Ansa Ansa E. League, le foto di Sparta Praga-Inter 7 di 17 Ansa Ansa E. League, le foto di Sparta Praga-Inter 8 di 17 Ansa Ansa E. League, le foto di Sparta Praga-Inter 9 di 17 Ansa Ansa E. League, le foto di Sparta Praga-Inter 10 di 17 Ansa Ansa E. League, le foto di Sparta Praga-Inter 11 di 17 Ansa Ansa E. League, le foto di Sparta Praga-Inter 12 di 17 Ansa Ansa E. League, le foto di Sparta Praga-Inter 13 di 17 Ansa Ansa E. League, le foto di Sparta Praga-Inter 14 di 17 Afp Afp E. League, le foto di Sparta Praga-Inter 15 di 17 Afp Afp E. League, le foto di Sparta Praga-Inter 16 di 17 Afp Afp E. League, le foto di Sparta Praga-Inter 17 di 17 Afp Afp E. League, le foto di Sparta Praga-Inter leggi dopo slideshow ingrandisci

LA PARTITADue gol nei primi 25 minuti, due gol che restano tali -per fortuna dell'Inter- al riposo. Il doppio svantaggio di una squadra che ripiomba nel caos d'Europa dopo aver dato segni di vita e vitalità contro la Juve, a Empoli, un poco anche contro il Bologna. E' come ricominciare da dove si era consumata l'ultima notte terribile a San Siro contro gli israeliani dell'Hapoel Beer Sheva. Là un'Inter deprimente, qui a Praga una fotocopia e anche peggio.

In un tempo, sempre il primo, nemmeno l'ombra di un tiro in porta. E a voler essere sinceri, nemmeno l'idea di una azione d'attacco. Come contraltatre, fra centrocampo e difesa, una somma di errori/orrori da sbalordire: com'è stato il secondo gol, su un calcio piazzato e coi praghesi liberi di passare il pallone a Kadlec solo in area di rigore, tutti immobili, Handanovic trafitto. Cose che è difficile vedere persino nei tornei dopolavoristici.

Cosa passi nella testa e nelle gambe degli interisti in Europa League non è comprensibile. Il turn over? E cosa c'entra. Non interessa l'Europa League? Ma non è possibile far nascere questi sospetti. Questa è l'Inter e non si possono seminare spettacoli così. Lo Sparta Praga, lungo i primi 45 minuti, ha trovato subito il gol su un errore in disimpegno partito da Ranocchia e continuato dagli altri. E da lì da dominato la scena, stringendo d'assedio l'Inter incapace persino di tenere il pallone fra i piedi. E fermandosi a due gol che potevano essere comodamente il doppio: Murillo ne ha salvati un paio, altri sono sfumati così.

La ripresa. L'avvio ancora bruciante dei praghesi ha seminato il panico del terzo gol per una decina di minuti. Poi anche loro, i giovanotti dello Sparta, hanno allentato la morsa e Banega e compagni hanno potuto perlomeno respirare e tenersi stretti il pallone. Per carità: combinando sempre molto poco, ma almeno al 17', ovvero dopo un'ora e due minuti, c'è stata la prima palla-gol interista che Palacio ha recapitato al portiere con un diagonale molto, molto soft.

Con Ansaldi e Perisic, per D'Ambrosio e Candreva, De Boer ha corretto -ma quanto?- la squadra. Fino a farsi forza e chiamare Icardi, per gli ultimi 20' minuti. E sarà per la straordinaria vocazione di Maurito, ecco che basta la sua presenza per aprire, immediatamente, le porte del gol. Il pallone rotola subito dalla parte di Icardi, sponda per Palacio che in corsa deposita in rete. Si può ripartire.

Ma la ripartenza si macchia subito di una scorrettezza di Ranocchia che al 30' si prende il secondo giallo e lascia i suoi in dieci. Castigo pagato subito, visto che sulla punizione nasce il gol di Holec con una letale, ennesima, distrazione difensiva. E' il 3-1 che sigilla la partita e certifica quest'altra notte interista in Europa. Peggio della prima a San Siro contro gli israeliani. Missione impossibile, si pensava: ma l'Inter ce l'ha fatta.