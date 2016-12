Serie B: Trapani a rilento, Novara scatto playoff

Il Trapani rallenta ma centra matematicamente i playoff, il Novara scatta. Nella 40.a giornata B i siciliani non vanno oltre l'1-1 sul campo della Pro Vercelli, un risultato che mette a repentaglio il 3.o posto: il Pescara domenica può mettere la freccia. Sempre in ottica playoff, il Novara stende 2-0 l'Ascoli e salgono al sesto posto a pari punti col Cesena, fermato sull'1-1 dalla Ternana. Pareggi anche per Crotone e Perugia.

Dopo le otto vittorie consecutive che lo hanno portato fino al terzo posto, il Trapani confeziona il secondo pareggio di fila mettendo così a repentaglio la miglior piazza nella griglia playoff: finisce 1-1 a Vercelli, succede tutto nel finale con i gol di Castiglia (85') e De Cenco (86'), per i piemontesi un punto importantissimo in chiave salvezza. Nella corsa per gli spareggi per la Serie A si rilancia prepotentemente il Novara, che trova la seconda vittoria nelle ultime nove gare: Gonzales e Faragò stendono l'Ascoli. Al sesto posto, a pari punti con i piemontesi, c'è il Cesena, che non oltre il pari a Liberati di Terni: a Rosseti risponde il solito Ceravolo. Esce dalle prime otto invece l'Entella, sconfitta 2-1 a Vicenza: liguri avanti con la rovesciata di Troiano, poi Iacoponi si fa espellere e i biancorossi ribaltano con D'Elia e Giacomelli. La capolista Crotone, impegnata più nella festa casalinga che nel match col Latina, fa 1-1 e concede un punto importate ai pontini, ancora inchiodati in zona playout: reti di Ricci e Brosco. Si mette male la corsa del Livorno per restare in B: gli amaranto si fanno acciuffare dal Perugia, è 1-1 grazie a Vantaggiato e Zapata. Chiudono il programma il pareggio senza reti tra Salernitana e Modena, autentico spareggio salvezza, e l'1-1 tra Avellino e Como già retrocesso.