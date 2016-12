26 settembre 2016 23:38 Serie A: pazzo Cagliari, Sampdoria al tappeto I sardi vincono 2-1 grazie al gol partita di Melchiorri sulla papera di Viviano. Quarto ko di fila per i doriani

Finale vibrante al Sant'Elia dove il Cagliari batte 2-1 la Sampdoria nel secondo dei due posticipi del lunedì della sesta giornata di serie A. I sardi trovano il vantaggio nel primo tempo con Joao Pedro, poi vengono raggiunti all'86' da Bruno Fernandes: il pari dura appena due minuti perchè su un lancio lungo Viviano buca l'uscita e Melchiorri insacca a porta vuota. Il Cagliari sale a 7 punti e supera i liguri, fermi a 6 e reduci da quattro sconfitte di fila.

LA PARTITANella prima mezz'ora la gara offre pochi spunti, poi i sardi devono effettuare il primo cambio: fuori l'infortunato Storari e tra i pali dentro Rafael. Poco dopo, al 3', il Cagliari fa 1-0: azione devastante di Padoin a sinistra, va via sul fondo e poi serve al centro Joao Pedro che devia in rete. Nella ripresa i rossoblù si rendono pericolosi con Borriello e Joao Pedro mentre Quagliarella calcia fuori da buona posizione al 76'.



La Sampdoria non ci sta e col neoentrato Bruno Fernandes pareggia all'86': i blucerchiati rubano palla, con un fallo secondo Rastelli che viene espulso per proteste, l'azione riparte e Linetty serve il portoghese che col destro realizza in diagonale. I liguri non fanno in tempo a gioire per il pari che il Cagliari trova il 2-1: lancio lungo per Melchiorri, Viviano buca l'intervento e l'attaccante segna a porta vuota il suo primo gol in serie A. Con questo successo i sardi salgono a 7 punti e superano proprio la Sampdoria, ferma a 6 da ben quattro gare.

LE PAGELLEJoao Pedro 7 - Giocatore imprescindibile. Sempre nel vivo del gioco. Realizza il gol del vantaggio, ma poteva farne altri due.



Padoin 7 - Oltre al solito "sporco" lavoro di quantità in mezzo al campo, si rende protagonista dell'assist per Joao Pedro



Sau 7 - Uno dei migliori per abnegazione e spirito di sacrificio. Forse ispirato dalla fascia di capitano, corre come un matto a tutto campo.



Viviano 4.5 - Imperdonabile l'errore dell'estremo difensore doriano sul secondo gol rossoblu, che vanifica gli sforzi che i suoi compagni avevano fatto per raggiungere il pareggio.



Bruno Fernandes 7 - Entra subito in partita il centrocampista portoghese. Sigla il momentaneo pareggio doriano. Tardivo il suo ingresso in campo.