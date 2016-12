Serie A: Atalanta-Udinese 1-3, Gasperini ancora ko

LA PARTITA

Otto giorni dopo il ko con la Juventus, l'Atalanta torna definitivamente sulla Terra anche se il risultato di questo pomeriggio non racconta al meglio una sfida dai due volti: il primo tempo è dominato dagli uomini di Gasperini, che sprecano l'impossibile prima della beffa firmata Zapata; poi l'Udinese cresce sensibilmente nella ripresa, resiste alla reazione rabbiosa dei nerazzurri e infine sferra due ganci che mandano al tappeto una squadra che, comunque, rimane in salute nonostante le due sconfitte consecutive.



L'Atalanta nel primo tempo si esprime meravigliosamente e, a tratti, è letteralmente impossibile contenerla. Gli esterni di centrocampo, Conti e Spinazzola, martellano la fascia senza sosta, creando superiorità sulla trequarti e formando un'impermeabile difesa a 5 in fase di non possesso. Merito dell'organizzazione installata da Gasperini e di una condizione atletica clamorosa in ogni reparto: Kessie e Gagliardini, ad esempio, in mediana lavorano per quattro e concedono le briciole ai tre dell'Udinese, mentre il grande sacrificio dei due davanti (Gomez e Petagna) - oltre a sfornare occasioni in serie - permette all'Atalanta di non scoprirsi mai nei primi 44 minuti, nei quali si gioca in una sola metà campo. La prima occasione capita a Gomez, che al 9' trova la risposta in corner di Karnezis, in assoluta giornata di grazia. Il portiere friulano è infatti miracoloso poco dopo (15'), quando vola sulla conclusione di Caldara da pochi passi prima di rispondere anche a Petagna. Ancora più grossa la chance capitata al sinistro di Kurtic (traversa al 20') mentre Danilo è prodigioso nel salvare sulla linea un tentativo di Petagna (42').



Dell'Udinese, sin qui, nemmeno l'ombra: il 4-3-3 di Delneri vede il trio Kums-Hallfredsson-Fofana in mezzo, con Badu largo a destra nel tridente completato da Thereau e Zapata. Ed è proprio quest'ultimo, al primo tentativo, a colpire Sportiello: il colombiano parte con la forza di un bisonte, vince due contrasti con Caldara e Toloi e non sbaglia davanti al portiere (45'). L'Atalanta, sotto immeritatamente, reagisce subito in avvio di ripresa e trova il pari con il colpo di testa di Kurtic, bravo a girare in porta un assist da destra di Gomez (47'). Sembra il preludio alla riscossa nerazzurra, che invece deve sbattere contro la resistenza dei friulani, ora in campo con tutto un altro spirito. La partita, a questo punto, viaggia su un sottile filo d'equilibrio che viene spezzato dal gioiello di Fofana: il francese, al minuto 72, trova un destro a giro che si infila all'angolino dove Sportiello non può nulla. Nel finale, poi, in contropiede arriva anche il tris di Thereau, che spinge la banda di Delneri a quota 21 punti grazie al secondo successo consecutivo: la parte bassa della classifica comincia a farsi più lontana.