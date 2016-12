Sampdoria, Cassano sempre più ai margini: si cambia con i magazzinieri

Un vero e proprio separato in casa. Antonio Cassano è ormai definitivamente fuori da ogni progetto della Sampdoria: zero possibilità di conquistare la fiducia di Giampaolo, allenamenti a parte e, come confermato da Carolina Marcialis, adesso l'attaccante - per decisione del club - utilizza anche spogliatoi diversi rispetto a quelli dei compagni: "Antonio è contento di cambiarsi con i magazzinieri e lo farà tutto l'anno - scrive la moglie di Cassano su Twitter -. #noproblem #nonmollaremai #amoremio".