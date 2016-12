Roma, stangata per Garcia: squalificato per due giornate

19:27 - Come anticipato da La Stampa, Rudi Garcia ha pagato caro il dopo partita di Genova. Il giudice sportivo ha infatti deciso di squalificare per due turni il tecnico giallorosso per aver tentato di dare uno schiaffo a uno steward. Non è andata tanto meglio a Max Allegri, fermato per una giornata e al greco della Roma, Holebas, anche lui costretto a saltare il match di sabato contro il Milan.

All'interno della sentenza, il giudice sportivo Tosel spiega che per la squalifica Garcia si è avvalso della di dichiarazione di uno steward dello stadio Ferraris: "Al termine della gara mentre insieme ai miei collaboratori tiravo fuori il tunnel di protezione dell’ingresso spogliatoi - racconta l'uomo -, venivo aggredito dal tecnico della Roma Rudi Garcia il quale strattonandomi provava a tirarmi uno schiaffo verso il viso, che schivavo senza essere colpito. Subito dopo il sig. Garcia veniva allontanato da persone li presenti. Contemporaneamente un signore con addosso la tuta della Roma a me ignoto strattonava me ed un mio collaboratore, attingendoci anche con uno sputo che colpiva me stesso all'altezza del viso". Tale dichiarazione trovava un puntuale riscontro nelle analoghe dichiarazioni rese da altri due stewards. Garcia, quindi, è stato squalificato "per condotta aggressiva e intimidatoria nei confronti di uno steward" si legge nelle motivazioni.

Holebas, invece, viene stoppato per un turno dopo aver "rivolto platealmente al pubblico un gesto insultante". Stessa sorte per Allegri, che, al termine di Juve-Sampdoria, "uscendo dal recinto di giuoco" ha "rivolto agli Ufficiali di gara un'espressione insultante". Ammonizione con diffida, infine, al ds della società bianconera Fabio Paratici. Intanto la Juve, attraverso il sito internet della società, ha annunciato che presenterà un ricorso d'urgenza contro la squalifica del proprio tecnico,



GLI ALTRI SQUALIFICATI: 4 GIORNATE A PEROTTI

Il giudice sportivo ha inflitto 3 giornate di squalifica al giocatore del Chievo Ruben Botta, reo di aver rivolto espressioni ingiurose ad arbitro e quarto uomo dopo l'espulsione nella gara con l'Inter. Quattro turni, invece, per il genoano Diego Perotti: tre in seguito a prova televisiva e uno per l'ammonizione rimediato già in diffida . L'argentino ha colpito a palla ferma, con un calcio da tergo, proprio Holebas sulla coscia. Inoltre, salteranno la prossima giornata di campionato Cannavaro e Consigli (Sassuolo), Jansson (Torino), Volta (Cesena), Perin (Genoa), Agostini (Verona), Albiol (Napoli), Astori e Pjanic (Roma), Bonucci (Juventus), Allan (Udinese), Romagnoli (Sampdoria) e Vecino (Empoli).