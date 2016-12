Roma, Zanzi: "Feyenoord temibile come tutte le squadre olandesi"

17:29 - Poteva andare meglio. Questo il senso delle parole del Ceo della Roma Italo Zanzi dopo il sorteggio di Europa League: "Il Feyenoord è una squadra temibile come tutte le olandesi. Noi abbiamo l'ambizione di andare fine in fondo, siamo attrezzati per vincere la Coppa, nessuna squadra ci fa paura ma portiamo rispetto. Affrontiamo un club che ha storia e prestigio: adesso abbiamo due mesi per pensare al campionato poi ci tufferemo sulla Coppa".