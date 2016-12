Roma, Baldissoni: "Garcia denuncerà lo steward"

17:31 - "Garcia ha già espresso l'intenzione di denunciare penalmente lo steward" del Genoa che ha dichiarato di esser stato aggredito dal tecnico della Roma, "e lo stesso valuterà di fare anche la società". Il dg della Roma Mauro Baldissoni commenta così i due turni di stop a Garcia. "Siamo molto sorpresi - ha aggiunto a Roma Tv - Non è la prima volta che la giustizia sportiva riesce a stupirci. E siamo anche un po' stanchi di fare giurisprudenza".

"Sembra che con la Roma si voglia portare sempre più in là lo spazio di intervento - ha proseguito Baldissoni a Roma Tv - Dovremo vedere la carte, ma sembra che Garcia sia stato squalificato sulla base di una dichiarazione resa spontaneamente da uno steward del Genoa, e senza che i presunti fatti a lui addebitati siano stati visti né dagli ufficiali di gara né dalla procura federale". "Stiamo sfiorando il grottesco - ha detto ancora il dg della Roma - Alla fine della partita c'era un clima di estrema tensione, con un fitto lancio di oggetti dalle tribune verso i nostri giocatori e gli ufficiali di gara. Per un paio di minuti credo non si sia potuti rientrare negli spogliatoi a causa del rischio serio per la loro incolumità. Si è visto anche Strootman colpito da una bottiglia piena. C'è stata un po' di tensione, ma nulla più di questo, perché si chiedeva agli inservienti del Genoa di allungare il tunnel che consente di evitare incidenti per il lancio di oggetti. Gli inservienti invece a quanto pare non sono stati in grado di offrire questa protezione. Ci ha stupito anche la sanzione pecuniaria inflitta alla Roma. Al Genoa è stata data una multa di 30 mila euro per il lancio di oggetti da parte dei suoi sostenitori, senza nulla dire che non si è contribuito a salvaguardare la salute di tutti attraverso le coperture previste, mentre la Roma è stata sanzionata con 20 mila euro perché si è rifiutata di fornire i cartellini dei giocatori per consentire il riconoscimento proprio di questo steward".



"Se pensiamo ci sia un accanimento contro la Roma? C'è una sensazione sgradevole che già abbiamo denunciato l'anno scorso - ha concluso il dg - Lo stile che abbiamo scelto è quello di una continua collaborazione, perché siamo convinti che sia la cosa migliore da fare, ma se per difenderci sarà necessaria la clava, saremo in grado di usare anche la clava".