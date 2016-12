Roma, Spalletti: "Stupito da squalifica di Strootman"

Luciano Spalletti non ci sta, e alla vigilia della sfida di Europa League con l'Astra Giurgiu torna sulla squalifica di Strootman per due giornate, che lo priverà del giocatore contro Milan e Juve. Sanzione arrivata per una simulazione e che il tecnico commenta così: "Sono stupito, ora possiamo aspettarci di tutto. Mi auguro che non venga squalificato Lulic, altrimenti arriverebbe anche per Rüdiger per aver simulato la vendita di calzini a Stoccarda".

Spalletti che con la qualificazione in tasca pensa già al posticipo di lunedì contro il Milan: "Sono rimasti a casa 5 giocatori, ci sono piccoli problemi. Trauma contusivo alla caviglia destra per Manolas, De Rossi ha la stessa infiammazione al tendine d'achille, per Rüdiger recupero programmato, Perotti ha un risentimento muscolare al tricipite sinistro e Fazio al flessore sinistro, sono calciatori che devono recuperare per lunedì".



Sfida quella di domani sera che servirà per verificare le condizioni del belga Vermaelen: "Mi aspetto da lui una buona prestazione, l’ho visto in condizione negli ultimi allenamenti. È pronto per giocare una partita. Mi aspetto risposte importanti da chi ha giocato meno. Vogliamo diventare quelli che vanno in campo solo per vincere, per evidenziare il marchio di una squadra che è la Roma. La testa fa la differenza. giocando male ti vengono incertezze per la gara successiva, dobbiamo dare sempre il massimo in ogni partita".