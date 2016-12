Ranieri, laurea honoris causa: "Tecnico da principi innovativi"

Un altro riconoscimento per Claudio Ranieri. La settimana da protagonista in giro per l'Italia del tecnico del Leicester è proseguita a Perugia dove l'Università gli ha conferito la laurea honoris causa in "Scienze e tecniche dello sport e delle attività motorie preventive e adattate". Ranieri è stato premiato per aver applicato principi scientifici innovativi nella metodologia di allenamento. Dopo il "Nils Liedholm" e il "Mecenate dello sport" è il quarto premio.