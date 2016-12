PSG, arriva la condanna per Aurier: due mesi per oltraggio

Due mesi di prigione, 600 euro di multa e 1500 euro di spese processuali. A tanto ammonta la condanna per Serge Aurier, il terzino ivoriano del Paris Saint Germain che lo scorso maggio era stato fermato per aggressione ai danni di alcuni agenti di polizia. La sentenza è commutabile in lavori socialmente utili, quindi difficilmente Aurier finirà in carcere e, come sottolinea Le Monde, nulla gli impedirà di giocare in Champions mercoledì.