Premier: super-Chelsea, quattro scoppole allo United

CHELSEA-MANCHESTER UNITED 4-0 Tre vittorie consecutive, nove gol fatti e zero subiti. Il Chelsea di Conte spaventa la Premier League con una prestazione debordante , ai limiti della perfezione. La prova del Manchester United a Stamford Bridge rasenta l'imbarazzo, è vero, ma molti dei meriti vanno ascritti ai Blues e al loro modo di interpretare la gara. Conte carica i suoi al punto giusto, e dopo appena 30 secondi di gioco un'uscita scriteriata di De Gea consente a Pedro di depositare in rete a porta vuota l'1-0. Passano 20 minuti e Cahill , in mischia, scaraventa sotto la traversa il 2-0 su cui si chiude il primo tempo. E' un monologo del Chelsea anche la ripresa. Al 62' Hazard arrotonda il punteggio con un'azione personale innescata da Matic e conclusa alla perfezione con un piatto destro sul secondo palo. Al 70', infine, Kanté umilia Smalling in dribbling e angola di destro per il definitivo 4-0. United inguardabile, le prove anonime di Ibrahimovic e Pogba fanno suonare un pesante campanello d'allarme. E nel finale Mourinho se la prende con Conte per la sua esultanza sul 4-0. Il Chelsea spicca il volo salendo a 19 punti, lo United si affossa rimanendo a 14.

MANCHESTER CITY-SOUTHAMPTON 1-1Adesso possiamo chiamarla crisi. Il Manchester City non sfrutta i passi falsi di Arsenal e Tottenham e, dopo la batosta in Champions contro il Barcellona, non va oltre l'1-1 interno contro il Southampton: all'Etihad decidono le reti di Redmond (27') e Iheanacho (55'). La squadra di Guardiola sale a 20 punti, gli stessi dei Gunners e del Liverpool. C'è un trio in vetta alla classifica di Premier, ma il Manchester City non vince da ben tre gare.



Rispetto allo scintillante inizio di stagione, è evidente che qualcosa s'è inceppato in casa City: la dimostrazione arriva al 27', quando Stones con un retropassaggio suicida concede a Redmond la rete del vantaggio. Poi i padroni di casa premono, ma non dominano. Al 55' Iheanacho s'inserisce alla perfezione in area sul centro dalla sinistra di Sané e insacca per l'1-1. Il finale è infuocato, Aguero ha evidenti problemi di mira e Forster è bravissimo a chiudere la porta dei Saints. Termina 1-1 all'Etihad, Guardiola spreca l'opportunità di tornare in vetta solitaria. Il Southampton, recente e prossimo avversario dell'Inter in Europa League, sale invece all'ottavo posto a 13 punti.