Moratti: "Thohir fa bene a cercare nuovi soci"

Quote in vendita, certo, ma non quelle di Massimo Moratti che, intervistato da Premium Sport, esclude qualunque possibilità di lasciare l'Inter. "Thohir fa bene a cercare nuovi soci - dice l'ex patron -, ma io non vendo le mie quote. Il rapporto Moratti-Inter durerà ancora a lungo. Tornare presidente? Non c'è alcuna possibilità". Diverso il discorso se si parla di componenti della famiglia: "Qualcuno in futuro della mia famiglia? Non si sa mai".