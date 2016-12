Milan, tutti in ritiro: Galliani a cena con Inzaghi, Coppa Italia decisiva

07:57 - Quattro gare senza vittorie, un solo punto nel 2015 e una media da retrocessione. Per una striscia così, in casa Milan, occorre andare indietro al 1941. Un avvio di anno disastroso per gli uomini di Inzaghi: la sua panchina è a rischio (circolano già delle voci su Spalletti. Più probabile Tassotti traghettatore). Per il futuro decisivo il match di Coppa Italia ancora contro la Lazio. Intanto squadra subito in ritiro tenuta a rapporto da Galliani.

A questo punto della stagione, numeri alla mano, il Milan di Inzaghi ha conquistato un solo punto in più rispetto a quello molto criticato di Allegri. Ma è il cammino del 2015 a preoccupare molto la dirigenza rossonera, con l'ipotesi di dare cambiare allenatore e dare una scossa all'ambiente. Pippo Inzaghi ha a disposizione la "rivincita" di Coppa Italia con la Lazio per riprendere in mano la squadra e convincere Galliani & Co. Impresa difficile di questi tempi. La società ha iniziato a guardarsi intorno. Nelle ultime ore il nome più caldo sembra essere quello di Spalletti, come traghettatore l'intramontabile Tassotti. Tutti in ritiro comunque. Compreso l'ad Galliani che ha voluto cenare con Inzaghi e la squadra e cercare di rasserenare l'ambiente portando anche il pieno sostegno del presidente Berlusconi. Per Pippo il match con la Lazio sarà comunque la partita dell'anno.

INFERMERIA ROSSONERA

Da Milanello sono arrivate intanto due brutte notizie: Bonaventura lamenta un problema alla clavicola sinistra - sarà valutato lunedì - mentre El Shaarawy ha riportato un trauma al piede destro: anche per il Faraone problema da valutare. Entrambi salteranno il match di Coppa Italia che vedrà invece presente Honda, rientrato dalla Coppa D'Asia e pronto a scendere in campo contro la Lazio.