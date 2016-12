Berlusconi: "Ragazzi, per me siete i migliori. Lo ribadisco"

16:45 - Due ore a Milanello. Silvio Berlusconi vicino al Milan, a Pippo Inzaghi e le sue parole: un carico di fiducia, per il gruppo. Com'è necessario in certi momenti difficili, e questo è un momento difficile. Alle 15, il presidente lascia il ritiro, la squadra è in partenza per Roma e a Milan Channel, Berlusconi spiega l'essenza delle sue parole alla squadra.

"Non dovete demoralizzarvi. Io ripeto che non cambierei la nostra rosa con nessun’altra rosa di una squadra italiana. Sono felice della nostra rosa, voi dovete essere consapevoli di questo. Non dovete avere paura. Nel calcio ci sono momenti buoni e momenti cattivi”.

Il presidente rossonero ha poi chiuso il discorso con questa frase: “Il presidente e tutta la società hanno la massima fiducia nel vostro allenatore e in tutti voi".



