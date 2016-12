Milan, Inzaghi: "Abbiamo ritrovato lo spirito giusto"

Sconfitto ma a suo modo soddisfatto Pippo Inzaghi dopo lo 0-3 di Napoli: "La partita è stata troppo condizionata dall'espulsione di De Sciglio , secondo me poteva starci il giallo. Ai ragazzi però non posso dire nulla, abbiamo ritrovato lo spirito e la compattezza giusta ma portare in porto il match sarebbe stato miracoloso". Un girone fa il Milan prometteva meglio: "Ho il rimpianto degli infortuni invernali, ne abbiamo persi troppi".

"Mi dispiace per la squadra - ha commentato Inzaghi a fine partita -, ma questa partita è stata troppo condizionata dall'espulsione. Abbiamo lottato e sofferto, potevamo anche andare in vantaggio, ma poi quando prendi gol molli un po'. Stasera non posso dire nulla ai ragazzi". A condizionare la sconfitta col Napoli l'espulsione da record di De Sciglio dopo 43'': "Bisogna avere pazienza, rientra dopo tanto tempo. E' pur sempre un difensore della Nazionale. Secondo me bisognava dargli solo un giallo, così non c'è stata più partita". Da salvare in ogni caso lo spirito dei dieci rimasti in campo: "Chiedo ai ragazzi che sia sempre così. Nelle ultime gare inseriremo qualche giovane del settore giovanile in più".

Dal Napoli al Napoli la situazione è cambiata: "Ho fatto rivedere ai ragazzi la partita dell'andata, là avevamo una nostra identità. Poi ho il rimpianto di gennaio e febbraio e degli infortuni, questa sera Montolivo ci avrebbe dato personalità. Tutto questo comunque mi aiuterà a crescere. Qualcosa di buono c'è in questo gruppo e abbiamo ritrovato il giusto spirito dando la dimostrazione di essere compatta. Sarebbe stato un miracolo portare a casa un punto da una partita così".