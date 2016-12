Maradona attacca la Juve: "Vince di c... Ha fenomeni tra federazione e arbitri"

Diego Armando Maradona fa i complimenti alla Juventus per lo scudetto ("Meritato") ma poi ci mette il carico: "Facevano due tiri in porta segnando quattro gol: è anche c... E poi qualsiasi problema abbia in campo un loro giocatore, ha ragione: i bianconeri hanno giocatori fenomenali nella federazione italiana e negli arbitri ". Sul Napoli : " Sarri ha fatto bene, De Laurentiis deve comprargli altri giocatori".

Nel corso di una intervista a Piuenne Tv, Maradona è intervenuto da Dubai dove ora vive. E, come al solito, lo ha fatto senza peli sulla lingua, soprattutto commentando il successo juventino in serie A. "Ha fatto tantissime partite senza perdere punti però ha avuto grandissima fortuna, non sto piangendo, è la verità. Consiglio a De Laurentiis di mettere uomini nella Federcalcio italiana, come fece il Napoli in passato. Così gli azzurri avranno lo stesso potere dei rivali. Il gol annullato alla Fiorentina è uno scandalo, non è stato datoo perché c'era di fronte la Juve. Ad Higuain hanno dato quattro giornate perché lottava per lo scudetto, se no gli davano una giornata o anche mezza...".

Complimenti a Buffon ("Sembra un ragazzino, determinante per lo scudetto") e Sarri: "Non poteva fare di più, deve essere confermato. Ma gli manca qualcosa sulle fasce, oltre a una panchina con elementi con più qualità. Conoscendo De Laurentiis farà i soldi con la cessione di Higuain, ci sono club disposti a pagarlo 94 milioni, ma d'altronde quando rifarà una stagione così? Io prenderei Kane del Tottenham". "Buone" parole anche per Conte: "E' uno schifo che abbia firmato un contratto col Chelsea da allenatore della Nazionale italiana". Infine su Totti: "Non è vero che voglio portarlo a Dubai!".