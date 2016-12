Locatelli: "Segnare al più forte del mondo è incredibile"

Un gol così non lo immagini nemmeno. Non è una cosa che sogni la notte prima di una partita né che ti tieni in fondo ai desideri irrealizzabili. E' una cosa che accade e basta. Manuel Locatelli, anni 18 e un gol decisivo alla Juve, ha un sorriso aperto e un destro micidiale. Un siluro per affondare il Sassuolo, uno per schiantare Buffon: "Non so ancora cosa ho combinato: segnare al portiere più forte al mondo è una cosa incredibile".