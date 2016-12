Juventus, rinnovo e numero 10 per Dybala

La tournée tra Asia e Australia lo ha confermato: Dybala è il giocatore copertina della Juve. In attesa del Pipita, i tifosi cercano lui per foto e autografi. E proprio sulle spalle della Joya potrebbe finire la maglia numero 10 che, a meno di clamorose sorprese, Pogba lascerà a breve. Non solo: la fenomenale prima stagione ha convinto la dirigenza a blindare Dybala con un nuovo contratto. Per lui un anno in più (2021) e aumento da 3 a 4 milioni.