Juve-Napoli, allestito maxischermo davanti al San Paolo

Come ormai noto, i tifosi del Napoli non potranno essere presenti allo Stadium per la sfida tra Juventus e la squadra di Maurizio Sarri. Ma questo non ha fermato i supporters azzurri, che hanno deciso di allestire un maxischermo davanti allo stadio San Paolo, in Piazzale Tecchio, per permettere di seguire la partita di Torino. L’idea era partita dagli ultras della Curva B ed è stata approvata dal Comune partenopeo.