Juve, buone notizie per Marchisio: escluse lesioni al legamento crociato anteriore

11:58 - Buone notizie per la Juve, che può tirare un sospiro di sollievo per quanto riguarda Marchisio, finito k.o. nell'ultimo allenamento della Nazionale prima della partenza per Sofia. I nuovi esami a cui il centrocampista è stato sottoposto - si legge in un comunicato del club bianconero - "hanno escluso lesioni del legamento crociato anteriore. Claudio rimarrà a riposo per qualche giorno e le sue condizioni verranno quotidianamente monitorate".

"Claudio Marchisio, rientrato questo pomeriggio dal ritiro della Nazionale, è stato sottoposto ad accertamenti da parte dei medici sociali della Juventus e dal professor Flavio Quaglia.È stato poi sottoposto in tarda serata a una nuova risonanza magnetica del ginocchio destro dal professor Carlo Faletti presso la clinica Fornaca. La visita e l'esame hanno escluso lesioni del legamento crociato anteriore. Claudio rimarrà a riposo per qualche giorno e le sue condizioni verranno quotidianamente monitorate".



Intanto, nella giornata di venerdì, ha lasciato il ritiro anche Pasqual della Fiorentina, "che nell'ultimo incontro di campionato ha subito - ha spiegato Castellacci - un trauma contusivo costale e muscolare, e percepisce ancora disturbi tali da impedirgli una piena disponibilità". Resta invece nel gruppo Florenzi, che ha seguito la squadra in Bulgaria pur non rientrando nella lista Uefa. "Il giocatore sarà sottoposto - ha detto il medico - a cure e ad una preparazione differenziata per la problematica al ginocchio destro evidenziata fin dall'inizio del raduno. Florenzi sarà monitorato nei prossimi giorni per una eventuale disponibilità per la gara di martedì a Torino contro l'Inghilterra".

Mi avete mandato così tanti “in bocca al lupo” che la situazione è molto, molto meglio del previsto! Grazie a tutti di cuore per l'affetto che mi avete dimostrato. Quotidianamente vi informerò della situazione. Buona notte

Si torna a casa. Appena avrò conferme sulla mia situazione vi aggiornerò subito. Intanto grazie a tutti! Un abbraccio #me #instamoment #coverciano #viaggio #torino #visitemediche #kiss

