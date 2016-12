Marchisio ko, tifosi della Juve infuriati con Conte

18:23 - Torna il gelo tra Conte e la Juve. Dopo l'inatteso divorzio e le tensioni con sugli stage azzurri, l'infortunio di Marchisio in Nazionale ha acceso l'ira dei tifosi bianconeri, che sui social si sono scagliati contro il ct, famoso per i suoi allenamenti "massacranti". "Ci voleva sterminare proprio. Addio sogni di gloria... L'Europa finisce qui. Sarà per il prossimo anno. Grazie Conte. Ti ricorderemo", recita uno dei tweet più duri.

Per attaccare il commissario tecnico i tifosi usano tutte le loro armi. E l'artiglieria, su Facebook e Twitter, è pesante. Si va dagli sfottò agli insulti, passando per numerose dietrologie legate ai risultati ottenuti dalla Juve di Allegri. C'è solo l'imbarazzo della scelta. Qualcuno non usa giri di parole per esprimere il suo sdegno dopo il ko di Marchisio e si affida ai "vaffa", altri invece articolano meglio il pensiero. Ma il concetto non è molto diverso.



"Preferivo ci eliminasse il Monaco, non Conte", scrive un supporter della Vecchia Signora, riferendosi alla prossima sfida di Champions. Gli fa eco un altro tifoso: "Ancora una volta Conte frena la Juve in Europa". "Conte è talmente invidioso che la Juve vada avanti in Champions che ci ha rotto Marchisio con i suoi allenamenti da marines", si legge in un altro tweet. "Anyone has a video of the Conte tackle that injured Marchisio? (Qualcuno ha un video del tackle di Conte su Marchisio?)", scherza un altro tifoso. Per Conte martedì si profila una calda accoglienza allo Stadium.