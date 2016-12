Italia-Fiorentina Primavera 6-0: doppietta per Insigne, azzurri in campo col 3-5-2

Primi test per l' Italia di Conte , che giovedì pomeriggio ha affrontato la Primavera della Fiorentina a Coverciano . Il match è terminato 6-0 per gli azzurri, andati a segno con El Shaarawy , Bonaventura , Zaza , Insigne (doppietta) e Zappacosta . Il c.t., prima dei numerosi cambi, ha cominciato col consueto 3-5-2: Buffon tra i pali, Bonucci-Barzagli-Chiellini in difesa, Darmian e Candreva sulle fasce, Florenzi e Giaccherini al fianco di De Rossi e in attacco il tandem Pellé-Eder.

In mattinata, invece, Riccardo Montolivo e Thiago Motta si sono sottoposti a una serie di esami strumentali per valutare le loro condizioni e capire se possano essere inseriti o meno nella lista definitiva di Antonio Conte per gli Europei. I due centrocampisti continueranno a svolgere lavoro differenziato e domenica Antonio Conte prenderà la decisione definitiva. Quel giorno a Malta l'Italia sarà impegnata nell'amichevole contro la Scozia. Filtra ottimismo per entrambi: i due giocatori sono scesi in campo per una corsa.