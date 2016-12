Inter, Zenga preoccupato: "Troppi giovani in Suning"

E' stato avvicinato spesso alla panchina dell' Inter Walter Zenga , non questa volta con la proprietà cinese che non l'ha considerato nei casting. Come ha fatto sapere l'ex portiere che ora si leva anche qualche sassolino dalla scarpa: "Mi spaventano un pò questi ragazzi di 25-30 anni che prendono in mano società importanti - le parole - e credo che purtroppo con proprietà del genere chi lavora nel quotidiano non ha il potere decisionale".

"Come ha detto Paolo Maldini - ha aggiunto Zenga - chi viene da fuori compra la storia del club ma dovrebbe garantirne anche il futuro. In questo caso, e lo dico con grande rammarico, mi sembra che il Milan sia avanti a noi come prospettiva futura. Poi nel calcio ci sta tutto. Ma le proprietà cinesi dovrebbero essere più attente a vivere la realtà locale".



Zenga commenta anche l'ultimo rocambolesco derby: "Il pari è giusto, ma secondo me l'Inter meritava qualcosa di più per quello che ha fatto vedere nei 90 minuti. Quando c'è un cambio di allenatore la reazione c'è sempre, poi bisogna vedere il lungo termine. Icardi ha avuto due grandi occasioni, le ha sbagliate entrambe, però nelle partite precedenti non è che partecipasse molto alla manovra. Se avesse alle spalle un trequartista vero potrebbe essere sfruttato ancora di più".