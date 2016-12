Inter, Mancini: "Arrivano i rinforzi? Non ho notizie"

Roberto Mancini preferisce non sblinciarsi sul mercato: "Rinforzi in arrivo? Non so, non ho notizie. Aspettiamo e vediamo. Eder e Perisic sono i nomi giusti? Probabile, ne hanno detti talmente tanti...". L'allenatore dell'Inter, intervistato da Premium, ha spostato l'attenzione sul campo: "Domenica abbiamo una sfida difficile contro il Carpi, speriamo di vincere e arrivare alla sosta con due vittorie". Icardi? "Non credo ci sarà, non lo rischio".