Il derby tra Genoa e Sampdoria si gioca anche con Stelle nello Sport

Si chiudono nella settimana del derby le votazioni della 17° edizione del progetto Stelle nello Sport. Testa a testa tra Pavoletti e Quagliarella nella classifica riservata al Rossoblucerchiato dell'Anno. Su CharityStars invece tutti uniti con le maglie di Cerci, Capel, De Maio, Matavz, Barreto e Silvestre a sostegno del progetto SLA della Gigi Ghirotti Onlus.



E' scattato intanto il conto alla rovescia per il Galà delle Stelle che venerdì 20 maggio al Porto Antico celebrerà gli Sportivi liguri dell'Anno. Una "Notte degli Oscar" che coinvolgerà tanti campioni e proporrà filmati emozionanti ed esibizioni spettacolari. Aperte le prenotazioni allo 010.91.31.006 o via mail a info@stellenellosport.com. L'ingresso è gratuito, ma la prenotazione obbligatoria. Come per tradizione i volontari della Gigi Ghirotti raccoglieranno donazioni nel foyer della Sala Grecale dei Magazzini del Cotone, omaggiano un cadeaux firmato Panarello.



Chi salirà sul palco a rappresentare i colori di Genoa e Samp? Il "derby del voto" è ancora apertissimo. Pavoletti e Quagliarella sono i favoriti, ma Suso e Viviano incalzano. Lo sprint finale sarà come sempre appassionante e non è escluso che il derby sul campo possa incidere nella scelta dei tifosi. Ma a Genova, da sempre, il derby è soprattutto festa, colore, passione, correttezza e solidarietà. Dopo la sfida benefica di footgolf giocata con Stelle nello Sport da due leggende come Marco Nappi e Marco Lanna, ecco l'ultima settimana di asta rossoblucerchiata sulla piattaforma Charity Stars. All'indirizzo www.charitystars.com/vip/stelle-nello-sport ci sono ben 6 maglie rossoblucerchiate. Per la squadra di Gian Piero Gasperini scendono in campo Sebastien De Maio, Diego Capel, Tim Matavz e Alessio Cerci. I blucerchiati di Montella rispondono con Edgar Barreto e Matias Silvestre. Ad oggi sono già 8.631 gli euro raccolti attraverso l’asta di Stelle nello Sport: un’azione benefica costante a supporto dell’associazione del professor Franco Henriquet, attiva da oltre trent’anni nell’assistenza dei malati terminali e che da tre anni porta avanti un impegnativo progetto a sostegno dei malati di SLA.



Le iniziative a sostegno della Ghirotti da parte di Stelle nello Sport sono molteplici. Dalla cena benefica dello scorso 15 maggio con stelle sportive e campioni di Zelig, alla gara di footgolf andata in scena lo scorso week end al Golf Club Colline del Gavi. E per il gran finale stiamo preparando la Festa dello Sport che dal 20 al 22 maggio permetterà a migliaia di giovani di fare sport, provare nuove discipline, esibirsi e godersi show e spettacoli sportivi. Il tutto nel Parco Olimpico che verrà allestito al Porto Antico. Una grande Festa, totalmente gratuita per i partecipanti, in cui potremo tutti insieme aiutare ancora la Gigi Ghirotti con donazioni e offerte presso lo stand ufficiale di Stelle nello Sport sul Piazzale Mandraccio.