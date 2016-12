Icardi e il contratto. E' fatta? Non proprio

23:31 - Icardi, l'Inter, il contratto. E' tutto fatto? E' tutto chiaro? Non proprio, non è come si va dicendo da una settimana riferendo che la firma è, come si dice, una formalità. Niente di grave, ma qualcosa da fare rimane e va decifrato. Ferma restando, crediamo, la volontà dell'Inter di puntare anche in futuro su Maurito, un punto forte su sui poggiare il progetto. Il contratto in questione è impostato fino al 2019. Dunque, altre 4 stagioni oltre a questa in corso.

E allora, ferma restando la reciproca volontà di firmare il contratto fino al 2019, ecco i punti su quali c'è accordo e anche no, secondo quanto riferisce Marco Barzaghi a SportMediaset e PremiumCalcio.

"L'accordo totale -sostiene Barzaghi- riguarda la scadenza del nuovo contratto, fino al 2019. Anche sullo stipendio si è giunti a una intesa: si parte dal 2,5 milioni netti a stagione (oggi Icardi guadagna 800mila euro), poi con i bonus legati alla soglia dei 10 gol, dei 20 gol e al marchio Pirelli, si arriva a 2,9 milioni netti, il che equivale alla richiesta di Icardi di 3 milioni a stagione, il che significa uno dei più pagati all'Inter".

"Poi ci sono alcune questioni per le quali si sta discutendo e dunque si parla di frenata, in attesa della firma. Il manager di Icardi ritiene che il muovo stipendio debba decorrere da subito, e non dall'inizio della stagione 2015-16, proprio in virtù di quanto sta facendo Maurito, i gol che ha segnato e la qualità mostrata".

Da ultimo segnaliamo la questione diritti di immagine: se siano tutti a carico di Icardi o se anche la società abbia modo di gestirli.