Dalla Francia: l'Inter ha contattato Bielsa

19:48 - Marcelo Bielsa contattato dall'Inter. Per la prossima stagione. E' Radio Montecarlo, emittente fra le maggiori in Francia, a riferire l'indiscrezione: Bielsa è legato all'Olympique Marsiglia, l'Om sta lottando per il titolo, già nel 2011 Moratti lo aveva contattato dopo la rinuncia di Leonardo, passato al Psg. Ha grandi estimatori nell'Inter, Javier Zanetti per capire. Ma che senso avrebbe la "voce" Bielsa dinanzi a Roberto Mancini?

Ecco, appunto. Mancini è all'Inter da tre mesi. Crediamo per restarci a lungo. Tuttavia fin dal suo insediamento si è parlato di una clausola (che non c'è), secondo la quale il contratto che lega Mancio e l'Inter si potrebbe risolvere in ogni momento. Un mese fa, Mancini aveva spiegato: "Una clausola del genere non c'è nel mio contratto. Ma se un giorno si decide di separarsi, ci si separa".

Ora, nulla fa presagire che a fine stagione fra il tecnico di Jesi e Thohir ci possa stare uno strappo. Ribadiamo: la storia andrà avanti. Però annotiamo quanto dicono in Francia, a titolo di cronaca, e procediamo. Fa parte delle strategie, varie ed eventuali, di un club mettere a punto variabili sul domani.

Bielsa ha 60 anni, allena il Marsiglia, è stato ct argentino dal 1998 al 2004.

