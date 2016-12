Icardi, crollano le quote dell'addio all'Inter: Psg o Napoli le destinazioni

La fascia da capitano resta, ma a lasciare a gennaio (meglio: a giugno 2017) potrebbe essere lui. L' addio di Mauro Icardi all'Inter per i bookmakers inglesi è pressoché sicuro dopo il caso scoppiato domenica coi tifosi della Curva Nord. Per l'agenzia Stanleybet il trasferimento in Francia al Paris St Germain viene quotato a 2,50, quello all'ombra del Vesuvio, al Napoli, dopo il flirt estivo, è a 4,00. Per capire, la permanenza di Maurito all'Inter è data a 1,75.