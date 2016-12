Higuain re di Napoli: doppietta nel 2-1 al Genoa

10:20 - Vince ancora il Napoli di Benitez nel posticipo della ventesima giornata di Serie A. Trascinati dal solito Pipita Higuain, gli azzurri hanno battuto 2-1 al San Paolo un Genoa coriaceo e sfortunato. Proteste rossoblù per i due gol del Napoli. Al 7' Higuain è in fuorigioco, poi al 74' trova il raddoppio dal dischetto per un rigore dubbio. Per il Genoa, che non vince da sei partite, momentaneo pareggio di Iago Falque al 56'.

LA PARTITA

Se a qualcuno non fosse stato chiaro, per il terzo posto il Napoli c'è e ha tutta l'intenzione di tenere fede ai pronostici che lo vedono come favorito per piazzarsi alle spalle dei due battistrada. Non che la Roma sia troppo lontana in questo momento, anzi, ma dopo un inizio stagionale col freno a mano tirato da "sindrome di Bilbao" e con un Higuain in questo stato di grazia, il procedere step by step diventa un obbligo per puntare in alto. Contro il Genoa gli azzurri hanno faticato non perché hanno solo subito il gioco spumeggiante rossoblù, ma per la cronaca incapacità dell'ultimo periodo di chiudere le partite e mantenere intonsa la rete alle spalle. Il 2-1 è frutto di decisioni arbitrali discutibili, ma le occasioni sciupate da De Guzman sono state altrettanto incredibili.

Merito comunque ai vinti, quel Genoa che non conosce successi ormai da sei turni ma che, Gasperini docet, continua a giocare un calcio offensivo e soprattutto divertente con tantissima qualità davanti. Se al San Paolo, nonostante il vantaggio lampo (e in fuorigioco) di Higuain, si ha avuto una partita è stato per l'atteggiamento dei liguri, bravi a rispondere colpo su colpo alle offensive orchestrate da Hamsik e Callejon. Certo, il sipario al 37' avrebbe potuto calare se De Guzman, solo davanti a Perin, non si fosse divorato con un pallonetto alto il raddoppio; anche a inizio ripresa sempre con l'olandese che a porta vuota si è fatto respingere il piattone da Burdisso. Ma è proprio a inizio secondo tempo con un atteggiamento sfrontato che il trio Iago, Perotti e Fetfatsidis - con il supporto di Bertolacci - ha saputo ridare anima e corpo allo scontro. Il gol al 56' di Iago Falque, come il collega napoletano in stato di grazia, ha rimescolato le carte e le paure del Napoli, ma è arrivato meritato per la mole di gioco costruita.

E' nella reazione veemente però che il Napoli ha saputo vincere la partita dimostrando un netto taglio col passato, un passo in avanti verso lo status di grande squadra. Già al 60' Callejon con un tiro sporco ha colpito la traversa di Perin, diventando protagonista di una serie di diagonali pericolosi orfani di una deviazione vincente in area vuoi per la bravura del portiere o per il ritardo delle punte. L'episodio decisivo però arriva al 74' quando Kucka, da poco entrato, tocca in volo Higuain sugli sviluppi di una punizione. Per l'arbitro è calcio di rigore e Higuain, al quinto gol degli ultimi sette siglati dal Napoli, non sbaglia per i tre punti e il terzo posto.



LE PAGELLE

De Guzman 5,5 - Per quanto dato alla manovra offensiva la sua partita sarebbe estremamente sufficiente, però getta al vento due occasioni da gol clamorose che avrebbero potuto costare punti preziosi ai compagni.

Iago 6,5 - E' in grande forma e continua a trovare la porta con continuità. Dà sbocchi offensivi ai compagni e crea buone triangolazioni al limite.

Higuain 7 - Fa reparto da solo nonostante qualche protesta di troppo. E' il match winner con la doppietta che lo porta a 12 gol in campionato. Non male considerando che ha iniziato a segnare con due mesi di ritardo.

Kucka 5 - Entra e fa più danni della grandine. Causa il rigore su Higuain con una spinta in ogni caso evitabile. In mezzo al campo poi non costruisce gioco e non distrugge quello degli altri.

Koulibaly 6,5 - Partita di sostanza in difesa contro i piccoletti del Genoa. Nella ripresa quando il gioco si fa duro ci mette fisico e intensità.

Burdisso 6,5 - Salva un gol su De Guzman che vale come uno realizzato. Controlla bene la linea giocando spesso in anticipo.



IL TABELLINO

NAPOLI-GENOA 2-1

Napoli (4-2-3-1): Rafael 6; Maggio 5,5, Koulibaly 6,5, Albiol 6, Strinic 6 (40' st Britos sv); Inler 6, Lopez 6,5; Callejon 6,5, Hamsik 6, De Guzman 5,5 (26' st Gabbiadini 6); Higuain 7 (45' st Zapata sv). A disp.: Andujar, Colombo, Luperto, Mertens, Jorginho. All.: Benitez 6,5

Genoa (3-4-3): Perin 5,5; Roncaglia 6, Burdisso 6,5, De Maio 6 (34' st Lestienne sv); Edenilson 5,5, Rincon 6 (23' st Kucka 5), Bertolacci 6,5, Antonelli 5,5; Perotti 6,5, Fetfatzidis 6 (8' st Niang 5,5), Iago 6,5. A disp.: Lamanna, Sturaro, Sommariva, Mandragora, Rosi, Izzo. All.: Gasperini

Arbitro: Calvarese

Marcatori: 7' Higuain (N), 11' st Iago (G), 30' st rig. Higuain (N)

Ammoniti: Albiol, Koulibaly, Inler (N); Bertolacci, Antonelli, Kucka, Niang (G)

Espulsi: nessuno