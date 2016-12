Napoli, Benitez pensa in grande: "Il secondo posto della Roma è uno stimolo"

10:18 - La vittoria contro il Genoa rilancia il Napoli al terzo posto: "Abbiamo avuto occasioni per fare più gol - ha commentato Rafa Benitez a fine partita -. Dobbiamo essere più cinici nell'area avversaria e migliorare la fase difensiva per concedere meno gol. Comunque stiamo crescendo sotto tutti i punti di vista. Vogliamo il secondo posto, ma non sarà facile. E' uno stimolo per noi". Sul rigore concesso a Higuain: "Per me è netto".

"Higuain è un giocatore di classe mondiale - ha commentato Benitez a Premium Calcio -, ma tutti stiamo lavorando molto per migliorare i nostri difetti. Serve più cinismo in attacco ed è per questo che un attaccante guadagna più di un difensore. Questo Napoli è più forte del passato ed è conosciuta in tutto il mondo, bisogna continuare su questa strada". Le ombre sul futuro però restano: "Ho un buon rapporto con De Laurentiis, ne parleremo tra tre mesi. Mi piacerebbe continuare, ma vedremo. Io qui sono felice". Infine sugli episodi arbitrali: "Il rigore per me è netto, gli episodi a nostro favore comunque non sono tantissimi. Abbiamo comunque meritato la vittoria".

Gli episodi a sfavore, invece, hanno fatto arrabbiare il Genoa, che ha deciso di non mandare i suoi tesserati a parlare con tv e giornali.