Fiorentina, Paulo Sousa: "Ci è andato tutto storto"

Paulo Sousa commenta ai microfoni di "Serie A Live" la brutta sconfitta contro la Roma. "Oggi tutto quello che doveva succedere di male è successo, speriamo di aver esaurito tutta questa dose in un colpo solo - ha spiegato -. Non dobbiamo togliere i meriti a Spalletti e alla sua Roma: hanno fatto una grande partita, con una qualità di palleggio nella fase offensiva veramente di alto livello". Sul terzo posto: "Nulla è ancora deciso".

"Noi ci siamo allungati e abbiamo permesso alla Roma di colpirci nelle loro grandi transizioni: i giallorossi sono molto forti. Sono entrati in campo con molto rispetto del nostro gioco, ma dopo i due gol a noi è venuta a mancare quella tranquillità e loro ne hanno approfittato" ha spiegato Paulo Sousa.



Perso il terzo posto, ma anche due giocatori fondamentali come Borja Valero e Vecino. "A centrocampo sapevamo che eravamo un po' al limite, purtroppo le uscite di Vecino e Borja non ci hanno aiutato. Gli infortuni? Borja ha preso una botta a una caviglia che già aveva avuto problemi, mentre per Vecino bisogna aspettare qualche giorno perché il problema è muscolare".