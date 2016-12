Champions, playoff: Shakhtar Donetsk e Malmoe ai gironi

Soffre ma alla fine lo Shakhtar Donestk centra il pass per la fase a gironi della prossima Champions League . La squadra di Lucescu rischia fino alla fine ma basta il 2-2 contro il Rapid Vienna, retrocesso in Europa League. Serata di festa anche per il Malmoe che ribalta il 2-3 di Glasgow battendo 2-0 il Celtic, per il Maccabi Tel Aviv, 1-1 col Basilea dopo il 2-2 in Svizzera, e la Dinamo Zagabria, che travolge 4-1 gli albanesi dello Skenderbeu.

A Leopoli lo Shakhtar Donetsk deve soffrire fino alla fine per avere la meglio di un coriaceo Rapid Vienna, costretto a ribaltare lo 0-1 dell'andata. Succede tutto nel giro di pochi minuti nel primo tempo: al 10' lo Shakhtar passa con un gran tiro a giro di Marlos, il Rapid però non ci sta e al 13' pareggia con Schaub di testa e al 22' sorpassa con Hofmann su punizione dal limite. A questo punto gli austriaci sarebbero qualificati ma al 27' è Gladkyj a impattare, 2-2, per gli ucraini. Il finale è incandescente, col Rapid tutto avanti alla caccia del gol qualificazione nonostante l'inferiorità numerica per l'espulsione di Sonnleiter all'88'. Al 90' Beric è tutto solo nel cuore dell'area ma si divora clamorosamente il gol con un colpo di testa a botta sicura terminato a lato; al 96' invece è il palo a salvare lo Shakhtar sul tiro di Prosenik.

In Svezia il Malmoe centra l'ennesima rimonta di questi suoi preliminari di Champions: dopo la sconfitta 3-2 a Glasgow, la squadra di Hareide batte 2-0 il Celtic e passa. Al 23' il vantaggio di Rosenberg che realizza di testa. Prima dell'intervallo tante polemiche da parte del Celtic per la rete annullata a Griffiths mentre poco dopo Gordon è super a dire di no a Djurdjic. Nella ripresa l'autorete di Boyata al 55' su azione d'angolo degli svedesi chiude definitivamente il match. A Tel Aviv è festa per il Maccabi che vola ai gironi sulle ali di Zahavi: l'ex Palermo, dopo la doppietta nel 2-2 in Svizzera, realizza anche l'1-1 contro il Basilea che condanna gli elvetici, in vantaggio all'11' con Zuffi, all'Europa League. Sorride la Roma che con l'eliminazione degli svizzeri sale in terza fascia: giovedì il sorteggio alle 17:45. Tutto facile infine per la Dinamo Zagabria che travolge 4-1 gli albanesi dello Skenderbeu dopo il 2-1 dell'andata: brilla Soudani, autore di una doppietta.