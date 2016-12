Buffon: "Io volevo proprio il Borussia"

17:31 - Gigi Buffon, uno e due. Le sue parole a proposito del sorteggio europeo. E a propositi del portiere juventino, uno strano deferimento, per la serie: c'è del tempo da perdere. Riguarda il suo rinnovo di contratto con la Juventus, nel 2013.

Cominciamo dal Buffon-pensiero su Juventus-Borussia: "Sono contento di questo sorteggio. In questi giorni, pensando all'urna, mi sono sempre detto: speriamo ci tochi il Borussia Dortmund. Ma non perché la consideri una squadra facile e nemmeno per un complesso di superiorità. No. Sono contento perché credo che il Borussia sia l'ideale banco di prova per questa Juventus,per capire dove possiamo andare in Champions. E poi si gioca in uno stadio bellissimo, a Dortmund, e per andare a Berlino (ricordate?) bisogna sempre fare tappa a Dortmund".

Per chi non ricordasse: a Dortmund la semifinale Italia-Germania del 2006, Mondiale poi chiuso a Berlino col trionfo azzurro. E la finale di Champions 2016, proprio a Berlino. Auguri.

L'altra faccenda è il deferimento in cui sono coinvolti Buffon, il suo procuratore Silvano Martina e la Juventus, per la sottoscrizione del trinnovo del contratto nel febbraio 2013 con la Juventus. Buffon non aveva "conferito formale mandato al predetto agente". Che cos'è? Quando si vuole sprecare tempo, carta e quant'altro. A che cosa servono certi "processi"?