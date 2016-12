Champions: la Juve trova il Borussia Dortmund

17:35 - L'urna di Nyon sorride alla Juventus: negli ottavi di Champions League i bianconeri trovano il Borussia Dortmund di Klopp, in crisi nel campionato tedesco. Evitati Real Madrid, Chelsea e Barcellona. I blancos di Ancelotti giocheranno con lo Schalke. Mourinho ritrova Ibra nella sfida al Psg. Al Barcellona invece tocca il Manchester City. Completano il quadro Leverkusen-Atletico Madrid, Shakthar-Bayern, Arsenal-Monaco e Basilea-Porto.

La Juventus giocherà la gara d'andata allo Stadium martedì 24 febbraio. Ritorno in Germania, al Westfalenstadion, il 18 marzo con diretta esclusiva su Canale 5 e sportmediaset.it.

Sono 7 i confronti diretti fra Juve e Dortmund. Guidano i bianconeri per 4-2. L'ultimo confronto però sorride al Borussia. Era la finale di Champions del 1997. La squadra giallonera, allenata da Ottmar Hitzfeld, vinse 3-1 con doppietta di Riedle e gol di Ricken. Gol juventino di Del Piero. Le due formazioni, in Champions, si sono affrontate anche nella fase a gironi del 1995: la Juve vinse in Germania per 3-1, ma venne sconfitta al Delle Alpi per 2-1 nel match di ritorno. Ma stiamo parlando di un'era geologica fa.



