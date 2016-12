Vilanova: le reazioni del mondo del calcio

08:58 - La notizia della morte di Tito Vilanova ha fatto il giro del mondo nel giro di pochi minuti. Sulla rete e in particolar modo sui social network, immediato l'affetto per l'ex tecnico del Barcellona. Tra i tanti messaggi di commiato, anche quelli degli addetti ai lavori dal presidente del Barcellona ai tanti avversari incontrati in questi anni.

UN TORNEO PER TITO

Anche la Penya Lombarda piange Tito Vilanova. La delegazione ufficiale del Barcellona ha già organizzato il primo memorial Tito Vilanova che si terrà il 21 giugno a Brivio. La Penya Lombarda nel febbraio 2013 aveva esposto uno striscione di 50 metri al terzo anello di San Siro per l'allenatore blaugrana in occasione del match di Champions contro il Milan. Per maggiori informazione andare sul sito penyalombardafcb.com.

Con un comunicato ufficiale anche il Barcellona ha espresso tutta la sua vicinanza alla famiglia del tecnico: "Tito, in eterno nel cuore". Il club catalano ha anche annunciato l'apertura di uno spazio apposito all'interno del Camp Nou per i tifosi che volessero dare l'ultimo saluto a Vilanova.

Anche Lionel Messi si è stretto intorno alla famiglia di Vilanova: "Non ti dimenticherò mai, per sempre con te. Tutto il mio amore alla tua famiglia".

Por todo lo vivido juntos, siempre te recordaré amigo,DEP. Gracias por la lucha. Mi cariño y apoyo a su família.Abi22 pic.twitter.com/GBwgRAvxIG

— Eric Abidal (@EAbidalOfficial) 25 Aprile 2014

Tito Vilanova was a wonderful person, and will never be forgotten at FC Barcelona. Thank you for everything you taught us. Rest in peace

— Josep Maria Bartomeu (@jmbartomeu) 25 Aprile 2014

La @juventusfc si stringe alla famiglia di Tito Vilanova e si unisce al cordoglio del @FCBarcelona e di tutto il mondo del calcio

— JuventusFC (@juventusfc) 25 Aprile 2014

Antonio Conte: sono addolorato dalla scomparsa di Tito Vilanova, grande esempio di combattente nella vita e sul campo. Ci mancherà

— JuventusFC (@juventusfc) 25 Aprile 2014

Jose Mourinho: 'Tito Vilanova’s passing is a sad day for football, for Barcelona and most importantly for his family and friends...' #CFC

— Chelsea FC (@chelseafc) 25 Aprile 2014

The FC Barcelona is in immense mourning. Tito Vilanova has died at the age of 45. May he rest in peace

— FC Barcelona (@FCBarcelona) 25 Aprile 2014

Hoy vuelve a llorar el mundo del fútbol,toda mi fuerza para la familia y amigos de Tito Vilanova D.E.P

— Borja Valero (@bvalero20) 25 Aprile 2014

Gran perdida para el mundo del fútbol. Todo mi apoyo a la familia de Tito Vilanova. #DEPTito

— David De Gea (@daviddegeaa) 25 Aprile 2014

RIP Tito. We will always remember you #DepTito

— Gareth Bale (@GarethBale22) 25 Aprile 2014

Mucho ánimo y fuerza a todos los familiares y amigos de Tito Vilanova. Un ejemplo de fuerza y lucha para todos. DEP.

— Sergio Ramos (@SergioRamos) 25 Aprile 2014

D.E.P Tito Vilanova,muchos ánimos para su gentee!!!

— José Ángel “COTE” (@joseangel3cote) 25 Aprile 2014

Addio ad un grande uomo. RIP Tito Vilanova. Goodbye to a great man. RIP Tito Vilanova Descanse en paz. RIP Tito Vilanova. @FCBarcelona

— Juan Jesus (@juan5jesus) 25 Aprile 2014

DEP Tito Vilanova

— Jose Callejón (@J21Calleti) 25 Aprile 2014

El @AthleticClub expresa sus condolencias a la familia del recientemente fallecido Tito Vilanova y al @FCBarcelona_cat. Descanse en paz

— Athletic Club (@AthleticClub) 25 Aprile 2014

Riposa in pace Tito Vilanova. pic.twitter.com/WFetzDrA4N

— Roberto Baggio (@BaggioOfficial) 25 Aprile 2014

I'm very sorry for the family of Tito Vilanova.Damn illness! RIP #Tito

— Alberto Contador (@albertocontador) 25 Aprile 2014

Un ricordo per Tito Vilanova... R.I.P....

— Radja Nainggolan (@OfficialRadja) 25 Aprile 2014

DEP tito vilanova

— ISCO ALARCON (@isco_alarcon) 25 Aprile 2014

DEP Tito Vilanova.

— Xabi Alonso (@XabiAlonso) 25 Aprile 2014

El @RCDEspanyol lamenta la mort de Tito Vilanova i mostra tot el seu suport a la seva família i amics.

— RCD ESPANYOL OFICIAL (@RCDEspanyol) 25 Aprile 2014

Triste en días como hoy. DEP Tito Vilanova, maldita enfermedad.

— Fernando Alonso (@alo_oficial) 25 Aprile 2014

Muy triste por la noticia que acabo de recibir tras el entrenamiento. Muchos ánimos a la familia y amigos de Tito Vilanova. Descanse en paz

— Marc Márquez (@marcmarquez93) 25 Aprile 2014