Abidal saluta l'amico Tito: "Abbiamo combattuto insieme"

20:55 - Eric Abidal, ex giocatore del Barcellona che con Tito Vilanova ha condiviso trionfi e momenti difficili, ​​ha ricordato l'amico ed ex allenatore con un tweet commovente: "Per tutto ciò che abbiamo vissuto insieme, ti ricorderò per sempre amico, RIP. Grazie per la lotta. Sono vicino alla tua famiglia". Il difensore ora al Monaco e Tito avevano un rapporto speciale, l'immagine più bella dei due insieme risale al 2013, quando il capitano del Barça Carles Puyol fece alzare il trofeo per la vittoria della Liga ad Abidal e Vilanova, entrambi allora combattevano contro il cancro, Tito, purtroppo, non ce l'ha fatta.