Trofeo Tim 2014: trionfa il Milan di Inzaghi

15:49 - Va al Milan la 14.ma edizione del Trofeo Tim, antipasto del campionato andato in scena a Reggio Emilia. Al Mapei Stadium, i rossoneri superano 1-0 la Juve nel primo match della serata: a decidere l'incontro è un gol di Honda. I bianconeri si riscattano nella seconda sfida col Sassuolo (1-0, rete di Pereyra), che poi nell'ultima partita perde 2-0 contro la squadra di Inzaghi (rigore di Menez ed El Shaarawy).

Le indicazioni di un triangolare, con sfide da 45 minuti ciascuna e squadre rivoluzionate a ogni incontro, non possono certo essere illuminanti. Però il Milan di Inzaghi, a una settimana dall'inizio del campionato, mostra una condizione fisica incoraggiante e un'organizzazione di gioco chiara e decisa. Soprattutto, i rossoneri hanno ritrovato un El Shaarawy in grande spolvero (straripante contro il Sassuolo) e sembrano aver già dimenticato Balotelli. Molto bene De Sciglio, che nella gara con la Juve serve l'assist gol dopo una discesa sulla corsia di sinistra. Ancora meglio Honda (a segno con i bianconeri), schierato largo a destra nel tridente e sempre nel vivo della manovra.



In chiaroscuro è invece la serata della Juve, che contro il Milan parte bene ma poi cala decisamente dopo 20 minuti. Complicata anche la gara col Sassuolo, evidentemente condizionata dall'utilizzo di molte seconde linee e risolta nel finale grazie a Pereyra, che sfrutta un errore di Magnanelli. Allegri propone in entrambe le sfide una difesa a quattro, ma i meccanismi non sono ancora collaudati e dietro - in particolar modo nella sfida con i rossoneri - si balla decisamente troppo. Il nuovo modulo, del resto, toglie un difensore centrale dal campo e obbliga le due mezz'ali (Pogba e Vidal) ad allargarsi in fase di non possesso, per andare a contrastare i terzini avversari. Il sistema offre nuove soluzioni ai campioni d'Italia, ma - almeno per ora - non sembra essere stato recepito al meglio. Intanto Inzaghi si aggiudica la prima sfida diretta contro Allegri e tra una settimana, finalmente, si farà sul serio.

LA CRONACA DI SASSUOLO-MILAN

45' - E' finita! Il Milan vince 2-0 e si aggiudica il Trofeo Tim.

25' - El Shaarawy, scatenato, sfiora il 3-0 con un destro da fuori area.

22' - Menez ci prova con un destro in diagonale, la palla finisce a lato

19' - RADDOPPIO DEL MILAN! I rossoneri colpiscono in contropiede con El Shaarawy, che su assist di Honda si invola verso la porta e batte Pomini con un diagonale di sinistro.

11' - Floccari colpisce di testa sugli sviluppi del corner, la sfera termina a lato di poco.

10' - Berardi ci prova dalla distanza, Abbiati respinge in calcio d'angolo.

8' - Menez non sbaglia dagli 11 metri, Milan in vantaggio 1-0.

7' - Calcio di rigore per il Milan, assegnato per un fallo di mano di Terranova sul tiro di Menez. Il tocco, se c'è stato, sembra però involontario.

1' - Inizia l'ultima sfida della serata!



IL TABELLINO

SASSUOLO-MILAN 0-2

Sassuolo (4-3-3): Pomini; Gazzola Cannavaro (23' st Acerbi), Terranova, Longhi (23' st Peluso); Brighi, Chibsah (34' Biondini), Magnanelli (23' st Kurtic); Berardi (23' st Missiroli), Floccari, Floro Flores (30' Zaza).

A disp.: Polito, Antei, Missiroli, Ariaudo, Biondini, Sereni, Sansone. All.: Di Francesco

Milan (4-3-3): Abbiati; De Sciglio (38' Zaccardo), Rami, Zapata, Armero; Cristante, Essien (26' Poli), Saponara; Honda (38' Mastour), Menez (26' Pazzini), El Shaarawy.

A disp.: Diego Lopez, Agazzi, Abate, Albertazzi, Bonera, Alex, Muntari, Mastalli. All.: Inzaghi

Arbitro: Giacomelli

Marcatori: 8' rig. Menez (M), 19' El Shaarawy (M)

Ammoniti: Terranova (S)

Espulsi: -

LA CRONACA DI SASSUOLO-JUVE

45' - Finisce il secondo match della serata: la Juve supera nel finale il Sassuolo grazie al neo acquisto Pereyra.

43' - JUVE IN VANTAGGIO CON PEREYRA! L'argentino approfitta di un errore di Magnanelli e di sinistro infila Pomini all'angolino.

39' - Pepe, servito da Caceres, si divora un'altra occasione mancando l'impatto con la sfera.

37' - Juve vicina al vantaggio con Pepe, che da pochi passi calcia centrale addosso a Pomini.

28' - Bianconeri pericolosi con Romulo, che sfrutta una disattenzione del Sassuolo: gli emiliani si salvano in corner.

25' - Prima occasione per la Juve, che cerca di pungere con Pereyra: il destro dell'argentino si spegne però a lato.

24' - Chibsah ci prova con un destro al volo da fuori area, Rubinho para a terra senza problemi.

8' - Buona azione personale di Kurtic, che poi tarda a concludere e viene fermato da Chiellini.

1' - Comincia la seconda sfida del Trofeo Tim!



IL TABELLINO

SASSUOLO-JUVE 0-1

Sassuolo (4-3-3): Pomini; Cannavaro, Terranova, Acerbi, Longhi; Brighi, Chibsah (30' Magnanelli), Kurtic; Sereni (30' Berardi), Pavoletti, Floro Flores.

A disp.: Polito, Antei, Missiroli, Zaza, Ariaudo, Biondini Floccari, Gazzola, Sansone, Peluso. All.: Di Francesco

Juve (4-3-2-1): Rubinho; Caceres, Marrone, Chiellini, Asamoah; Romulo, Padoin, Vitale; Pepe, Pereyra; Mattiello. A disp.: Storari, Audero, Ogbonna, Evra, Bonucci, Motta, Lichtsteiner, Pirlo, Vidal, Pogba, Marchisio, Tevez, Giovinco. All.: Allegri

Arbitro: Irrati

Marcatori: 43' Pereyra (J)

Ammoniti:

Espulsi:



Le dichiarazioni di Allegri

LA CRONACA DI JUVE-MILAN

46' - Termina dopo un minuto di recupero la prima sfida della serata. Il Milan vince 1-0 con la rete di Honda.

40' - Honda ci prova con un calcio di punizione dalla distanza, la conclusione termina di poco alta.

29' - MILAN IN VANTAGGIO CON HONDA! Il giapponese sfrutta un cross da sinistra di De Sciglio, ruba il tempo a Bonucci e Ogbonna e infila Storari di sinistro.

26' - Muntari spreca una buona chance, calciando malamente di sinistro dal limite dell'area.

25' - Occasione per la Juve: Tevez, da due passi, non arriva sulla sfera per un soffio; poi Giovinco viene fermato in fuorigioco.

20' - Discesa sulla fascia sinistra da parte di De Sciglio, che crossa al centro e trova Honda: la conclusione del giapponese è deviata in angolo.

13' - Assist illuminante di Pirlo per Pogba, che si fa respingere il (debole) sinistro da Diego Lopez.

5' - La prima conclusione è di Vidal, che calcia dal limite dell'area ma manda alto sopra la traversa.

1' - Via! A Reggio Emilia è cominciato il Trofeo Tim. Il primo possesso è della Juve.



IL TABELLINO

JUVE-MILAN 0-1

Juve (4-3-1-2): Storari; Lichtsteiner, Bonucci, Ogbonna, Evra; Pirlo, Vidal, Pogba; Marchisio; Tevez, Giovinco.

A disp.: Rubinho, Audero, Chiellini, Caceres, Motta, Romulo, Pepe, Mattiello, Padoin, Asamoah, Vitale, Pereyra, Marrone. All.: Allegri

Milan (4-3-3): Diego Lopez; Abate, Alex, Bonera, De Sciglio; Poli, Essien, Muntari; Honda, Pazzini, Menez.

A disp.: Abbiati, Agazzi, Albertazzi, Armero, Rami, Zaccardo, Zapata, Cristante, Mastalli, Saponara, El Shaarawy, Mastour. All.: Inzaghi

Arbitro: Giacomelli

Marcatori: 29' Honda (M)

Ammoniti: De Sciglio (M)

Espulsi: -

