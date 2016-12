Milan, Inzaghi: "Senza Balotelli abbiamo qualcosa in più"

16:38 - In attesa del nuovo centravanti che sostituirà Balotelli, Inzaghi in qualche modo spiega i motivi che hanno spinto il Milan a cedere Supermario: "Sicuramente perdiamo un grande giocatore, ma probabilmente - per quanto riguarda voglia e spirito di gruppo - acquisiamo qualcosa in più e di questo dobbiamo essere contenti. Con me in questo mese si è sempre allenato e comportato bene, per cui gli faccio un in bocca al lupo e noi andiamo avanti".

Il tecnico rossonero non si sbilancia sul mercato: "Sanno quello che penso, vediamo. Devo allenare i giocatori che ho, sono grandi professionisti e abbiamo una rosa all'altezza. Poi se arriva qualcuno meglio, altrimenti rimaniamo così. Abbiamo dimostrato che, giocando da squadra e correndo più degli altri, possiamo tenere testa a chiunque".



Dopo un pre-campionato difficile forse nemmeno lui si aspettava un salto di qualità così evidente. Fatto sta che il successo nel Trofeo Tim strappa a Pippo Inzaghi più di un sorriso: "Sono molto felice - dice il tecnico del Milan -. Abbiamo battuto una squadra incredibile come la Juve, retto l'urto, facendo buone ripartenze e sfiorando il 2° gol. Anche contro il Sassuolo ho visto belle cose. La strada è giusta, mi piace il cuore di questo gruppo”.



Inzaghi, in attesa dei rinforzi, si gode la squadra che ha al momento, elogiando anche alcuni singoli. "Menez - spiega il tecnico - ha grandi qualità, aveva bisogno di fiducia e qui al Milan l'ha trovata, può giocare in tutti e tre i ruoli dell'attacco. Honda, invece, secondo me è stato sottovalutato, lo scorso anno per lui è stato di rodaggio, ora è in condizione e sta facendo buone cose". L'ultimo messaggio il tecnico lo rivolge al pubblico rossonero. "Siamo in crescita costante, so che ci vuole tempo, ma con questo spirito e voglia i tifosi del Milan torneranno allo stadio. Tornerà l'entusiasmo giocando così - conclude Inzaghi - e con l'entusiasmo dei milanisti possiamo fare qualunque cosa".