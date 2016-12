Milan, Galliani: "Balotelli via? E' stato meglio per tutti"

11:00 - Una settimana di tempo per trovare un nuovo centravanti da mettere a disposizione di Inzaghi, anche se il Milan conta di chiudere il prima possibile per evitare spiacevoli sorprese nelle ultime ore di mercato. "Sì, la priorità è un attaccante centrale - ha confermato Adriano Galliani da Forte dei Marmi -. Cerchiamo un sostituto di Balotelli. L'addio di Mario? E' stata una decisione nell'interesse del giocatore, del Milan e del Liverpool".

L'amministratore delegato rossonero, insieme a Inzaghi, si è poi spostato lontano da occhi indiscreti per andare a valutare ogni opzione di mercato: "Il pranzo con Pippo è andato bene - ha detto Galliani -, ora andiamo a parlare in albergo".



Tra gli obiettivi rossoneri c'è Mattia Destro: "Se resto a Roma? Vediamo, vediamo...". Così, secondo quanto riportato da La Repubblica, avrebbe risposto l'attaccante giallorosso ai presenti al ristorante " dove ha pranzato domenica con la sua fidanzata.



Resta invece in stad-by Cerci perché ora come ora le priorità in casa Milan sono, come detto, altre. L'incontro previsto per il tardo pomeriggio tra Adriano Galliani e Urbano Cairo a Forte dei Marmi a quanto trapela è infatti stato rimandato. Un rinvio che allunga dunque i tempi di un trasferimento dato più volte per imminente: da capire se si tratta solo di una pausa di riflessione e di qualcosa che assomiglia tanto ad un vero e proprio stop.