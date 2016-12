Allegri: "Vidal ha bisogno di tempo"

11:26 - Massimiliano Allegri non è preoccupato per la sconfitta Tim: "E' normale – spiega il tecnico bianconero - che cambiando sistema di gioco alcuni meccanismi non siano ancora perfetti. Ho visto comunque buone cose in fase offensiva e abbiamo preso un gol evitabile (Honda ndr). Sono contento per il rientro di Vidal, anche se dopo due mesi di stop dobbiamo riportarlo in condizione. Felice anche di ritrovare il Milan con cui ho passato tre anni e mezzo”.

Sul mercato, l’allenatore dei bianconeri, lancia un messaggio preciso alla società, facendo intendere che o arrivano nomi importanti oppure niente. "Questa squadra ha un buon livello tecnico, se si vuole migliorare ben venga qualche acquisto, altrimenti stiamo bene così, vedremo cosa succederà negli ultimi giorni". Allegri dice la sua anche sulle rivali per lo scudetto. "Tutte le squadre si sono rinforzate, il Milan farà mercato negli ultimi giorni e quindi è da considerare un avversario temibile, così come la Roma, il Napoli e la stessa Inter".