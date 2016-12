Stangata a Destro: 4 giornate. Roma furibonda

20:39 - Ancora brutte notizie per la Roma. A pochi minuti dalla notizia del lungo infortunio di Benatia, il Giudice sportivo ha squalificato Mattia Destro per quattro giornate (tre con prova tv e una per cumulo ammonizioni) per lo scontro con Astori nella gara con il Cagliari. L'attaccante giallorosso salterà le sfide contro Atalanta, Milan, Fiorentina e Catania e ritornerà agli ordine per il big match con la Juventus. I capitolini faranno ricorso.

IL COMUNICATO

Il Giudice sportivo, ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione ex art. 35, n. 1.3 CGS (a mezzo fax pervenuto alle ore 11.21 del 7 aprile 2014) in merito al comportamento tenuto al 33° minuto del primo tempo dal calciatore Mattia Destro (soc. Roma) nei confronti del calciatore Davide Astori (soc. Cagliari); acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Sky), di piena garanzia tecnica e documentale; osserva:



le immagini televisive documentano che nelle circostanze segnalate i due protagonisti, nella zona centrale del campo, inseguivano il pallone verso l’area di rigore cagliaritana. Il calciatore rosso-blu precedeva l’avversario, con il presumibile intento di rallentarne l’azione per consentire ad un compagno di squadra di impossessarsi del pallone, ed il calciatore romanista lo tallonava a stretto contatto. In tale frangente, il calciatore giallo-rosso appoggiava da tergo la mano destra sulla spalla destra dell’antagonista ed in rapida successione, con un ampio ed energico movimento del braccio sinistro portato all’altezza della spalla, lo colpiva con una manata al capo. Immediatamente dopo, il Destro cadeva bocconi al suolo con atteggiamento sofferente; il calciatore rosso-blu gli afferrava la maglia e con palese gestualità lo rimproverava; l’Arbitro interveniva ammonendo l’Astori, senza adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del Destro; il giuoco riprendeva con l’esecuzione di un calcio di punizione a favore della squadra cagliaritana.

NIENTE STAGE AZZURRO

La squalifica di quattro giornate costerà a Destro la mancata convocazione per lo stage azzurro pre Mondiale in programma il 14 e 15 aprile. Il tutto per l'ormai famosa regola del "codice etico". Nel caso venisse accolto il ricorso della Roma, invece, l'attaccante giallorosso potrebbe essere presente ai test fisici, visto che dovrebbe solo scontare una squalifica "di gioco". Destro resta comunque in corsa per un posto a Brasile 2014. Il giocatore, infatti, effettuerà i test fisici una volta scontata la squalifica.

STOP ANCHE FLORENZI E PJANIC

Per la Roma non è tutto, in senso negativo. Il Giudice ha squalificato per un turno, somma di ammonizioni, anche Florenzi e Pjanic, sanzioni attese. Roma-Atalanta parte da meno quattro giocatori, con l'aggiunta dell'infortunato Benatia.

Gli altri squalificati, tutti per un turno: Biglia (Lazio), Badu (Udinese), Cannavaro (Sassuolo), Darmian (Torino), Del Grosso (Atalanta), Parolo (Parma), Peruzzi (Catania), Sculli (Genoa).

BALDISSONI: "DERIVA DELLA GIUSTIZIA"

Durissima la reazione della Roma, ben oltre la formalità del ricorso. A Roma Channel, il direttore generale Mauro Baldissoni ha detto: "Siamo sconcertati. La Giustizia sportiva attraverso la prova tivu ha preso una deriva pericolosa. Lo avevamo già detto al momento della squalifica a Daniele De Rossi. Qui siamo in presenza di una decisione supplementare rispetto a quella che ha preso l'arbitro nel corso della partita, a una autentica moviola aggiunta, e quindi al di fuori della prova tivu per come si deve intendere. La Procura federale oramai si muove sulla base dell'influenza mediatica e non possiamo sapere quali sono i confini del conflitto di interesse. Ed è fastidioso che dietro la lavagna speso ci siamo noi". Della Roma.