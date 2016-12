Roma: Benatia, stop di un mese

13:47 - Brutta tegola per Rudi Garcia. Il tecnico francese dovrà rinunciare a Mehdi Benatia per almeno un mese. Il difensore marocchino, uscito anzitempo nella vittoriosa trasferta di Cagliari, è stato sottoposto ad esami che hanno evidenziato una lesione al retto femorale della coscia sinistra. Sicure le assenze contro Atalanta, Fiorentina, Milan e Catania, l'ex Udinese proverà a recuperare per il big match del 9 maggio all'Olimpico contro la Juve.