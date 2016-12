La scelta di Prandelli: Destro e Balotelli coppia d'attacco al Mondiale

15:31 - Cesare Prandelli ha rotto gli indugi: la coppia-gol al Mondiale del Brasile sarà composta da Mario Balotelli e Mattia Destro. Scuola Inter per entrambi, il Milan e la Roma oggi se li godono. Lo rivela Bruno Longhi, a SportMediaset. Balotelli è il riferimento della Nazinale. Destro si è conquistato il posto in questi ultimi due mesi: dopo un inizio di stagione travagliato alla Roma (anche per infortunio) ha esibito qualità e sostanza. La squalifica presa per il colpo ad Astori potrebbe fargli saltare lo stage azzurro, non certo il viaggio in Sudamerica questa estate.

Sul fronte attaccanti, in attesa delle scelte definitive (saranno 5 o 6 i bomber per il Mondiale), Prandelli sta ancora valutando la posizione di Cassano: fino a tre settimane fa tutto andava bene, ora un po' meno. Mentre per Pepito Rossi tutto dipende dal pieno recupero: se offrirà un minimo di garanzie, il posto fra i convocati è suo.

