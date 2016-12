Serie A: Roma bloccata dall'Inter tra le proteste

08:53 - Rallenta la rincorsa della Roma alla Juventus capolista. Nell'anticipo della ventiseiesima giornata di Serie A, i giallorossi sono stati bloccati in casa sullo 0-0 dall'Inter, in un Olimpico semideserto per la squalifica delle due curve. La migliore occasione capita a Pjanic al 75', fermato da un miracolo di Handanovic. Proteste dell'Inter per un fallo in area di Benatia su Icardi. Pugno non visto di De Rossi a Icardi e di Juan Jesus a Romagnoli.

LA PARTITA

Difficile stabilire dove finiscano i meriti di una squadra e dove inizino invece i meriti dell'altra. Molto più semplice capire chi dall'Olimpico (semideserto) può uscire con un sorriso soddisfatto e chi no. La rincorsa della Roma alla vetta della classifica rallenta ancora prima che la Juventus giochi la sua complicata partita a San Siro. La marcia dell'Inter da trasferta invece continua dando un dispiacere a Garcia dopo averlo dato a Montella due settimane prima. Il campo parla chiaro: i nerazzurri lontano da Milano sono un'altra squadra e soprattutto hanno un altro rendimento. Dunque lo 0-0 soddisfa più l'Inter, al netto delle polemiche arbitrali che non mancano mai.

Lasciando l'analisi dei singoli casi alla moviola, l'Inter ha saputo costruire un risultato importante soprattutto nel primo tempo, costringendo per larghi tratti la Roma a difendersi molto più bassa del solito. Aggredire per non essere aggrediti, la tattica di Mazzarri, vincente a larghi tratti e sorprendente. Una Roma sottotono e soprattutto sottoritmo ha faticato a rendersi pericolosa davanti, con Ljajic lontano dall'area, Destro preso in mezzo dai baluardi nerazzurri e Gervinho generoso, ma impreciso. L'unica fiammata arriva al 32' quando viene annullato un gol a Destro, ma per rivedere una parvenza di Roma decente il pubblico ha dovuto aspettare la ripresa con l'ingresso di Pjanic. Di contro l'Inter ha saputo spaventare esattamente al contrario il buon De Sanctis, protestando al 15' per una trattenuta in area su Icardi, ma sprecando con Palacio, Guarin e Nagatomo almeno tre buone palle gol. Sintomo di una squadra aggressiva e avvolgente sulle fasce.

Qualcosa, specialmente in termini di aggressività, è cambiata nella ripresa. I giallorossi sono tornati in campo con un altro piglio e il baricentro decisamente più avanzato costringendo l'Inter ad indietreggiare per provare a sfruttare le occasioni in contropiede. L'ingresso di Pjanic, come detto, ha dato un'ulteriore scossa alla Roma, ma non è bastato. L'occasionissima infatti è capitata proprio sul piede del numero 15 bosniaco, ma una super parata di Handanovic ha blindato il risultato a occhiali fino alla fine. Un punto ciascuno che muove la classifica di entrambe, ma che vale doppio solo per i nerazzurri. Mazzarri dovrà tornare a Milano, settimana prossima c'è il Torino: di questi tempi non è una buona notizia. Per la Roma invece un rallentamento in attesa della Juventus. Da loro dipenderà l'umore: la differenza tra due punti persi o un punto guadagnato è da ricercare nei novanta minuti del posticipo di San Siro.

LE PAGELLE

Castan 7 - Partita praticamente perfetta per il roccioso difensore brasiliano. Chiude i pochi buchi che il centrocampo non tappa con una sontuosa chiusura su Jonathan nel primo tempo. Lui esulta come se avesse segnato un gol.

Handanovic 7 - Stesso discorso per il portiere sloveno che per una volta non subisce gol. Incerto in occasione del gol annullato a Destro, si rivela decisivo nella ripresa con un grande intervento su Pjanic. Ha salvato il risultato

Destro 5 - Imbrigliato tra le maglie nerazzurre non riesce a trovare uno spunto vincente. Reclama un rigore, nulla più

Jonathan 6,5 - Sulla destra è sempre presente e con costanza dà una soluzione ai centrocampisti. Non trova l'assist giusto, ma è sempre pericoloso.

Nainggolan 6,5 - Nella ripresa ha cercato in tutti i modi di far mordere le mani a Thohir dandogli un dispiacere. L'ha sfiorato, ma è stata la solita partita di sostanza e qualità in mezzo al campo

Palacio 5,5 - Tanto movimento, poca lucidità. Il colpo di testa nella solitudine dell'area di rigore è un gol divorato.



IL TABELLINO

ROMA-INTER 0-0

Roma (4-3-3): De Sanctis 6; Torosidis 5,5, Benatia 6,5, Castan 7, Romagnoli 6; Nainggolan 6,5, De Rossi 5,5, Strootman 5,5; Gervinho 6 (44' st Florenzi sv), Destro 5 (36' st Bastos sv), Ljajic 5,5 (10' st Pjanic 6,5). A disp.: Skorupski, Lobont, Toloi, Mazzitelli, Taddei, F.Ricci, Di Mariano. All.: Garcia 5,5

Inter (3-5-2): Handanovic 7; Rolando 6,5, Samuel 6, Juan Jesus 6,5; Jonathan 6,5 (42' st Zanetti sv), Guarin 6, Cambiasso 6,5, Alvarez 5,5 (19' st Hernanes 6), Nagatomo 6; Palacio 5,5, Icardi 6 (29' st Botta 6). A disp.: Carrizo, Castellazzi, Ranocchia, Campagnaro, Andreolli, D'Ambrosio, Kovacic, Kuzmanovic, Taider, Milito. All.: Mazzarri 6

Arbitro: Bergonzi

Ammoniti: Samuel (I)

Espulsi: nessuno