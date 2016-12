Roma, Garcia dopo l'Inter: "Soddisfatto del pareggio, risultato giusto"

00:01 - Dopo il pareggio senza reti in casa contro l'Inter, il tecnico della Roma Rudi Garcia vede il bicchiere mezzo pieno: "Il pari è un risultato giusto. Abbiamo fatto bene nella ripresa, sprecando l'occasione più ghiotta. Il problema è che molti giocatori non stanno bene e siamo in difficoltà. In uno stadio ridotto così poi, l'importante era non perdere. Sono soddisfatto". Finale sulle curve vuote: "Non è un bello spot per il calcio italiano".

"La svolta della partita l'ha data Pjanic nella ripresa - conferma Garcia a Mediaset Premium -, ma non avrebbe dovuto giocare. L'ho fatto scendere in campo perché avevamo bisogno di lui, ma non stava bene. Proprio a lui è capitata l'occasione migliore e un Pjanic al 100% non l'avrebbe sbagliata. Questa settimana abbiamo avuto tanti problemi, ha lavorato di più lo staff sanitario che noi. Non sono sorpreso di vedere dei giocatori in difficoltà, ma con il Napoli dovrei recuperare Maicon, Totti, Dodò e lo stesso Pjanic". A fare il suo in senso negativo è stato anche lo stadio semideserto per le curve squalificate: "Un ambiente così è molto strano. Non è una buona pubblicità per il calcio italiano".