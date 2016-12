Scontri Roma: Ciro Esposito operato d'urgenza nella notte

00:24 - Si sarebbero aggravate le condizioni di Ciro Esposito. Nella notte il tifoso del Napoli ferito a colpi di pistola sabato prima della finale di Coppa Italia a Roma è stato sottoposto d'urgenza a un altro intervento di chirurgia addominale al Policlinico Gemelli. "Mio figlio ha avuto un altro intervento, gli è stato tagliato un pezzo di colon, insomma la situazione è ancora delicata", ha riferito la mamma Antonella Leardi. "Come sto io? Sono stanca".

20:45 AL SAN PAOLO CORI NAPOLETANI: "NON FINISCE QUI, ROMANI BAS...."

Clima surreale allo stadio San Paolo di Napoli. Oltre ai tanti striscioni di vicinanza a Ciro Esposito, la curva napoletana ha intonato un coro contro i tifosi della Roma: "Non finisce qui, romani bas...".

19:48 MADRE ESPOSITO: A RIANIMARE FIGLIO ERA A' CAROGNA

"La persona che stava rianimando Ciro era proprio Genny 'a carogna". Ad affermarlo a "La vita in diretta", e' Antonella Leardi la mamma di Ciro Esposito, il tifoso napoletano ferito da colpi di pistola sabato scorso prima della finale di coppa Italia. La donna conferma cosi' che tra i primi a dare soccorso al figlio, che giaceva ferito in strada, e' stato proprio il capo ultra' del Napoli.

19:36 LA MADRE DI ESPOSITO: "FORZA CIRO, COMBATTI"

"Forza Ciro, combatti". Questo il messaggio della madre Antonella Leardi rivolto al figlio Ciro Esposito, il giovane tifoso del Napoli ferito durante gli scontri di sabato scorso e attualmente ricoverato nel reparto di terapia intensiva del Policlinico Gemelli a Roma. "Dopo una lunga lotta sono riuscita a vedere Ciro. E' ancora molto grave, e' in coma farmacologico. E' piu' morto che vivo", ha detto poi in un'intervista ai microfoni de "La vita in diretta".

19:18 TIFOSO NAPOLI ANCORA IN COMA FARMACOLOGICO

Situazione clinica stazionaria per Ciro Esposito, il ventinovenne tifoso del Napoli ferito sabato a Roma: le sue condizioni permangono critiche. Lo si apprende dal policlinico Gemelli dove il giovane e' ricoverato. Esposito e' tenuto in coma farmacologico a maggiore protezione degli organi. La scorsa notte e' stato sottoposto ad un secondo intervento, dopo quello alla colonna vertebrale, all'addome.

18:20 INDAGINI SU COMMANDO AGGRESSORI, SI ASCOLTANO PERSONE

Sono in corso indagini per individuare chi prese parte agli attimi di violenza che sono sfociati col ferimento sabato scorso di tre supporter napoletani, di cui uno, Ciro Esposito, ferito gravemente. La polizia sta ascoltando in queste ore alcune persone per potere individuare ed identificare i componenti il gruppo di ultra' che armati di bastoni hanno scatenato una vera spedizione punitiva contro Daniele De Santis dopo che questi aveva lanciato contro tifosi del Napoli delle bombe carta. Parallelamente vengono setacciati ambienti degli ultra' giallorossi ma anche dell'estrema destra per individuare i tre in fuga all'arrivo del gruppo di napoletani: probabilmente complici di De Santis nel lanciare molotov contro gli ultra' azzurri. E proprio tre tifosi napoletani sono i supertesti che inchiodano De Sanctis. Tifosi che pero' non hanno preso parte al pestaggio, viene fatto notare, altrimenti sarebbero in stato di arresto.

18:15 FIDANZATA DI CIRO ESPOSITO SI E' RIPRESA

Si e' ripresa e sta bene la fidanzata di Ciro Esposito, il tifoso del Napoli ricoverato nel reparto di terapia intensiva al Policlinico Gemelli. Nel primo pomeriggio aveva accusato un malore, era stata subito soccorsa dal personale medico e portata al Pronto Soccorso.

17:48 NUOVO TESTE: "HO SPOSTATO IO LA PISTOLA"

"Sono stato io il primo a spostare la pistola: era fuori dal cancello del Ciack pero' a parecchia distanza da dove si trovava De Santis in terra dopo essere stato aggredito". A parlare e' Ivan La Rosa, socio del Ciack che sabato con la compagna Donatella Baglivo ha soccorso l'ultra'.

17:34 AVVOCATO ESPOSITO: "CIRO GRAVISSIMO, CI OPPORREMO AD ARRESTO"

"La situazione e' drammatica, Ciro combatte con la morte. E' attaccato con un filo alla vita. Speriamo in un miracolo". Sono le parole di Angelo Pisani, uno dei legali del tifoso Ciro Esposito. "Siamo riusciti ad avere un'autorizzazione per i genitori per fargli vedere il figlio - ha aggiunto -ma anche il fratello e la fidanzata hanno il diritto di vederlo e stargli vicino". Riguardo alla posizione giudiziaria del giovane tifoso del Napoli, Pisani precisa: "E' estraneo a ogni ipotesi di rissa e noi ci opporremo a ogni provvedimento di arresto o quant'altro". Per domani e' fissata l'udienza di convalida, ma noi ci opponiamo a ogni provvedimento restrittivo perche' il ragazzo non può reiterare il reato ne' fuggire ne' inquinare le prove" prosegue Pisani. Sulla dinamica dei fatti aggiunge "aspettiamo di leggere gli atti ufficiali prima di commentare".

17:12 AVV. ESPOSITO: NOMINATO PERITO BALISTICO

I legali di Ciro Esposito, il tifoso napoletano ferito gravemente a colpi di pistola prima della finale di coppa Italia, hanno nominato un perito balistico. "Abbiamo nominato uno dei migliori periti balistici italiani perche' ci possa dire da dove e' arrivato lo sparo e dove si trovava il ragazzo", spiega l'avvocato Angelo Pisani.

16:34 PARLA LA PRIMA SOCCORRITRICE DI CIRO ESPOSITO

"Mi riascolteranno? Io rifarei tutto, anche per uno sconosciuto. Ritoccherei persino la pistola perche' per me se qualcuno l'avesse presa, poteva essere una tragedia peggiore". Non ha dubbi Donatella Baglivo, la prima a soccorrere Daniele De Santis, l'uomo accusato sabato scorso di aver sparato e ferito tre persone prima della finale di Coppa Italia.

16:33 FIDANZATA DI CIRO ESPOSITO HA UN MALORE IN OSPEDALE

La fidanzata di Ciro Esposito, il tifoso del Napoli ricoverato nel reparto terapia intensiva al Policlinico Gemelli, ha accusato un malore. E' stata subito soccorsa dal personale medico e portata al Pronto Soccorso per le cure del caso. La ragazza e' dal primo momento in ospedale per seguire le condizioni di salute, da subito molto critiche, del suo fidanzato. Preoccupazione, stress e stanchezza avranno con ogni probabilita' contribuito al malore. La ragazza, inoltre, non e' stata autorizzata a vedere Ciro Esposito che, essendo agli arresti, potra' ricevere visite solo dai genitori.

16:30 LA POLIZIA EFFETTUERA' LA PROVA DELLA STUB SU MANO SINISTRA E INDUMENTI

La Polizia ha deciso di estendere la prova della "Stub", la polvere da sparo, anche al tampone proveniente dalla mano sinistra di Daniele De Santis e a quello degli indumenti. Ha inoltre confermato che il tampone effettuato sulla mano destra presenta "consistenti tracce di polvere da sparo, provenienti da un colpo di arma da fuoco ma compatibili con fuochi pirotecnici". Saranno analizzati anche bossoli, colpi inesplosi e l'arma.

16:15 LEGALE DE SANTIS: "VICENDA ANCORA TUTTA DA DEFINIRE"

"Il mio cliente è stato massacrato di botte: per ricostruire una situazione così delicat, occorre che sia vigile e consapevole. La nostra volontà è di fare assoluta chiarezza su questa vicenda che è ancora tutta da definire". Queste le ultime parole di Tommaso Politi, avvocato difensore di Daniele De Santis. "De Santis è ancora in stato di choc e sotto sedativi: non so dirvi se domani sarà in grado di rispondere al gip" conclude.

15:55 LEGALE ESPOSITO: "LA TESTIMONIANZA DI CIRO SARA' FONDAMENTALE"

"Ora il problema sono i tempi per lo svolgimento dell'udienza di convalida, per la quale è fondamentale la testimonianza di Ciro". E' quanto afferma l'avvocato Damiano De Rosa, uno dei legali di Ciro Esposito ora agli arresti per rissa mentre è ricoverato in gravi condizioni al policlinico Gemelli di Roma.



15:32 IL GIP DA' L'OK: I GENITORI POSSONO VEDERE CIRO

E' arrivato al policlinico Gemelli di Roma il fax con cui il Gip autorizza l'accesso ai genitori al reparto di terapia intensiva, dopo che al padre e alla madre di Ciro Esposito era stata negata la visita al figlio perché agli arresti. Lo riferisce l'avvocato Damiano De Rosa, uno dei legali del giovane, spiegando che "la nostra istanza è stata accolta".



15:20 LA MADRE DI CIRO: "MI APPELLO A NAPOLITANO: VOGLIO VEDERE MIO FIGLIO"

"Io ho fatto tanti appelli. Ora mi rivolgo direttamente a Renzi e Napolitano. Mio figlio è in stato di arresto, siamo qui da tre giorni, stanotte mio figlio è stato nuovamente operato e ancora non lo posso vedere. Mio figlio è in coma farmacologico, se avesse qualche segreto non potrebbe neanche rivelarmelo. Vi prego, aiutateci". Cosi' Antonella Leardi, la madre di Ciro Esposito, il tifoso ferito prima della finale di Coppa Italia sabato scorso, in un video pubblicato sul sito di Servizio Pubblico.



15:10 LEGALE ESPOSITO: "ISTANZA A GIUDICE PERCHE' PARENTI POSSANO VEDERE CIRO"

"Abbiamo appreso che in queste ultime ore i parenti di Ciro Esposito hanno avuto difficoltà a colloquiare con il paziente a causa del suo stato detentivo. Per tale motivo abbiamo rivolto una istanza urgente al giudice affinchè, viste le gravi condizioni in cui versa il ragazzo, gli sia consentita la vicinanza dei suoi congiunti". Lo fa sapere Sergio Pisani, legale del tifoso del Napoli ferito sabato.



14:40 I PM SENTIRANNO ANCORA LA DONNA CHE HA SOCCORSO GASTONE

I pm della Procura di Roma torneranno a sentire Donatella Baglivo, regista e tra igestori del Ciak Village, la struttura dove è stata trova la pistola utilizzata per ferire tre tifosi napoletani prima della finale di Coppa Italia. La donna nei giorni scorsi ha raccontato di essere intervenuta per soccorrere Daniele De Santis, che era stato aggredito dai napoletani dopo gli spari. Inoltre la Baglivo è la persona che materialmente ha trovato la pistola con matricola abrasa all'interno dei locali del Ciak. "L'ho presa e l'ho nascosta buttandola nel cestino dell'immondizia per evitare il peggio - ha raccontato - ed ho subito avvertito la polizia".



13:39 BOLLETTINO MEDICO: "RESTANO CRITICHE LE CONDIZIONI DI CIRO ESPOSITO"

Ciro Esposito, il tifoso del Napoli ferito sabato "è stato sottoposto nella notte a intervento di emicolectomia destra per ischemia tardiva del colon, senza perforazione, susseguente agli arresti cardiocircolatori intercorsi 48 ore fa. Permangono critiche le condizioni del paziente, ricoverato presso il Centro di Rianimazione del Gemelli, con la necessità di supporto farmacologico e strumentale alle principali funzioni vitali". Lo comunica il policlinico romano nell'ultimo bollettino medico.



13:35 ESAME DELLE IMPRONTE DIGITALI SULLA PISTOLA CHE HA SPARATO

Verranno eseguiti ulteriori accertamenti sulla Beretta 7.65 con matricola abrasa dalla quale sono partiti i cinque colpi, quattro dei quali hanno ferito tre tifosi napoletani sabato prima della finale di Coppa Italia. Dopo l'esito negativo dello stub verrà fatto l'esame delle impronte sull'arma che gli inquirenti ritengono sia stata impugnata ed usata da Daniele De Santis per fare fuoco sui napoletani.



13:25 LA QUESTURA: ESAME STUB COMPATIBILE CON POLVERE DA SPARO

"L'esame dello stub eseguito su Daniele De Santis è compatibile con materiale da sparo". Questa la precisazione che arriva dalla Questura di Roma dopo l'esito negativo del guanto di paraffina. In sostanza, si sottolinea, l'esame pur negativo avrebbe evidenziato la presenza di tracce di polvere da sparo. De Santis, oltre ad essere accusato di avere sparato contro i tifosi napoletani, è stato anche visto lanciare delle bombe carta e materiali pirotecnico negli attimi che hanno preceduto il ferimento dei tre supporter partenopei. Le tracce di polvere da sparo rilevate dallo stub, non in quantità tale da far risultare l'esame positivo, potrebbero ricondurre sia alla pistola che alle bombe carta che De Santis avrebbe lanciato.



13:05 PM CHIEDE CARCERE PER TUTTI TRANNE CHE PER CIRO ESPOSITO

La Procura di Roma ha chiesto al Gip, contestualmente alla convalida dei fermi di Daniele De Santis e dei tre tifosi del Napoli rimasti feriti nella sparatoria di sabato scorso, l'emissione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere per tutti ad eccezione, alla luce delle condizioni di salute, di Ciro Esposito. Domani gli interrogatori di garanzia compatibilmente con lo stato di salute di tutti gli arrestati. Per De Santis l'accusa resta di tentato omicidio, ai napoletani la Procura contesta il reato di rissa.



13:00 PROCURA: GLI ELEMENTI RACCOLTI DICONO CHE HA SPARATO

I risultati negativi dell'esame stub (sono state individuate solo due particelle su tre di residuo da sparo) non modificano l'impianto accusatorio della Procura di Roma nei confronti di Daniele De Santis. Il procuratore aggiunto Pierfilippo Laviani e il sostituto Antonio Di Maio gli elementi raccolti, in particolare le dichiarazioni di coloro che affermano di aver visto De Santis impugnare l'arma, legittimano l'accusa di essere la persona che ha sparato in direzione dei tifosi napoletani.



12:35 MA TRE TESTIMONI INCHIODANO DE SANTIS

A inchiodare De Santis, sul quale lo stub ha dato esito negativo, ci sono tre testimoni che lo hanno visto sparare sabato nei momenti di follia che hanno preceduta la finale di Coppa Italia a Roma. Dei tre testimoni è dato conto nelle venti pagine dell'informativa della Digos e le loro parole non lasciano dubbi: "a sparare contro i napoletani è stato lui". Per questo l'ultrà romanista resta indagato per tentato omicidio. Ma De Santis, nell'immediatezza del fermo, ha negato: "non sono stato io". Versione che domani probabilmente, forte anche dell'esito del guanto di paraffina, ripeterà in sede di interrogatorio di garanzia. Inoltre la pistola dalla quale sono partiti i colpi che hanno raggiunto i tre supporter partenopei, e ferito gravemente Ciro Esposito, è stata trovata dalla proprietaria di una vicina discoteca dietro un vaso al di là del cancello del circolo sportivo gestito da De Santis, a qualche metro di distanza dove il romanista giaceva in terra dopo essere stato picchiato dai napoletani. La donna, per timore di un epilogo peggiore, ha dichiarato di avere preso l'arma e "di averla gettata in un cassonetto" per poi soccorrere De Santis. Sulla scena inoltre, sempre secondo alcuni testimoni, compaiono anche tre uomini con caschi integrali fuggiti all'arrivo degli ultrà napoletani: forse dei complici di De Santis. Ora, con l'esito negativo dello stub su De Santis, è determinante identificare i tre e chiarire il ruolo avuto nei momenti di violenza.



11:58 DE SANTIS: NEGATIVO ESAME DELLO STUB

Ha dato esito negativo l'esame stub per la rilevazione della polvere da sparo compiuto su Daniele De Santis, l'ex ultras romanista accusato del tentato omicidio di tre tifosi napoletani, uno dei quali ferito gravemente, in occasione della finale di Coppa Italia Fiorentina-Napoli. De Santis resta indagato per tentato omicidio alla luce di altri elementi in mano agli inquirenti.



10:30 LEGALI ESPOSITO: ANCORA NESSUNA NOTIFICA FERMO

Ancora nessuna notifica di un fermo al loro assistito: lo affermano in una nota i difensori di Ciro Esposito. Nel frattempo - spiegano gli avvocati Angelo e Sergio Pisani - il collegio di difesa ha proceduto alla nomina di due periti, un medico legale e un esperto di balistica, a tutela di Esposito.