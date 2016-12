Napoli, lo stadio a rischio squalifica dopo i fatti di Roma

10:59 - Nelle carte degli 007 della procura Federale c'è quel colloquio tra Genny ' caragna (capo della tifoseria del Napoli) e il capitano Hamsik. Gli ispettori inviati a bordo campo durante la sciagurata finale di Coppa Italia tra azzurri e Fiorentina, hanno potuto annotare cosa si sono detti i due durante le fasi, frenetiche e piene di tensione, che hanno preceduto l'inizio del match. Per il Napoli esiste un grosso rischio squalifica del San Paolo.

Il quotidiano La Stampa riferisce, in modo dettagliato, del lavoro svolto nella serata dell'Olimpico di Roma, del lavoro svolto dalla procura della Figc che ha messo nero su bianco tutte le parole che Gennaro De Tommaso e il capitano dei partenopei si sono detti.

Intanto, il rapporto stilato dei collaboratori di Stefano Palazzi (procuratore federale) finirà tra oggi e domani sul del giudice sportivo che potrebbe, quindi, chiudere lo stadio San Paolo.

Insomma, dalle prime indiscrezioni, pare proprio che il capo della tifoseria napoletana, attraverso il suo atteggiamento intimidatorio abbia preteso di parlare con Hamsik, pena il non inizio della partita. Il calcio, quindi, piegato alla volontà dei violenti che, ancora una volta, con un atto di forza barbaro hanno cercato di far capire all'opinione pubblica chi è che davvero comanda negli stadi.