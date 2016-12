Milan, Seedorf a rischio: salvo se arriva quinto?

15:56 - L'antivirus del Milan, l'allenatore del rinascimento rossonero, alla fine rischia di essere ricordato solo come uno dei tanti, come un semplice traghettatore. E' il paradosso di Clarence Seedorf. Serie di 4 successi consecutivi, classifica risistemata, zona Europa League sempre più a portata di tiro, come da imperativo societario, in più contratto sigillato di altri 2 anni eppure... Eppure l'allenatore olandese è a rischio.

Alla base del vortice che sta risucchiando Seedorf nel gorgo del punto interrogativo sul suo futuro c'è lo scarso feeling creatosi con un'avanguardia di giocatori che si sentono poco coinvolti dal progetto dell'olandese. E poi ci sono i rapporti non propriamente sulla stessa lunghezza d'onda con una parte della dirigenza. Inoltre l'obiettivo sportivo è condizionato dal raggiungimento del quinto posto e non del sesto, che comunque garantisce il pass per l'Europa.



Questo perché il quinto posto garantisce meno rischi tecnici e la conferma dell'economicamente ricca tournée estiva. Dopo il vertice del 21 marzo tra Seedorf e Adriano Galliani, quando le cose andavano male, spiegato poi dall'allenatore come frutto di una richesta personale, nei giorni scorsi gli ultimi episodi specchio di una situazione poco chiara. Dapprima la voce di un'ingerenza societaria sulle scelte di formazione, caso Montolivo, poi l'incontro di ieri a Milanello tra allenatore e amministratore delegato saltato all'ultimo momento. Seedorf-Milan, la storia è ancora tutta da scrivere.