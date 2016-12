Le formazioni ufficiali di Serie A

Domenica 31 agosto

CESENA-PARMA ore 20.45 FORMAZIONI UFFICIALI

Cesena (4-3-3): Leali; Volta, Lucchini, Capelli, Renzetti; De Feudis, Cascione, Coppola; Brienza, Marilungo, Rodriguez

A disp.: Agliardi, Bressan, Valzania, Krajnc, Nica, Perico, Zé Eduardo, Garritano, Giorgi, Defrel, Succi. All.: Bisoli

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Cazzola, Tabanelli, Magnusson, Pulzetti, DjuricParma (4-3-3): Mirante; Cassani, Paletta, Lucarelli, Gobbi; Acquah, Jorquera, Lodi; Biabiany, Palladino, Belfodil

A disp.: Iacobucci, Cordaz, Coda, Costa, Ristovski, Rispoli, Felipe, Mendes, Lucas Souza, Galloppa, Mauri, Amauri. All.: Donadoni

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Bidaoui, Ghezzal, Mesbah, Pozzi



GENOA-NAPOLI ore 20.45 FORMAZIONI UFFICIALI

Genoa (3-4-3): Perin; De Maio, Burdisso, Marchese; Edenilson, Rincon, Sturaro, Antonelli; Perotti, Pinilla, Kucka

A disp.: Lamanna, Sampirisi, Izzo, Rosi, Mandragora, Mussis, Greco, Falque, Sommariva, Ragusa. All.: Gasperini

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Matri, Bertolacci, Antonini, Improta, FetfatzidisNapoli (4-2-3-1): Rafael; Maggio, Koulibaly, Albiol, Zuniga; Jorginho, Inler; Insigne, Hamsik, Callejon; Higuain

A disp.: Andujar, Colombo, Britos, Henrique, Mesto, Gargano, De Guzman, Zapata, Mertens, Michu. All.: Benitez

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Ghoulam



PALERMO-SAMPDORIA ore 20.45 FORMAZIONI UFFICIALI

Palermo (3-5-2): Sorrentino; Munoz, Terzi, Andelkovic; Pisano, Bolzoni, Rigoni, Barreto, Daprelà; Vazquez, Dybala

A disp: Ujkani, Fulignati, Milanovic, Vitiello, Bamba, Ngoyi, Morganella, Maresca, Chochev, Quaison, Bentivegna, Belotti. All.: Iachini

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Della RoccaSampdoria (4-3-3): Viviano; De Silvestri, Gastaldello, Regini, Cacciatore; Soriano, Palombo, Obiang; Sansone, Okaka, Eder

A disp.: Da Costa, Salamon, Silvestre, Rizzo, Wszolek, Krsticic, Duncan, Campana, Massolo, Fedato, Bergessio. All.: Mihajlovic

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Gabbiadini, Marchionni, Fornasier





SASSUOLO-CAGLIARI ore 20.45 FORMAZIONI UFFICIALI

Sassuolo (4-3-3): Pomini; Gazzola, Antei, Ariaudo, Peluso; Biondini, Magnanelli, Missiroli; Berardi, Zaza, Sansone

A disp.: Polito, Bianco, Terranova, Longhi, Vrsaljko, Acerbi, Kurtic, Chibsah, Brighi, Floro Flores, Floccari, Pavoletti. All.: Di Francesco

Squalificati: Cannavaro (3)

Indisponibili: PegoloCagliari (4-3-3): Colombi; Pisano, Ceppitelli, Rossettini, Avelar; Crisetig, Conti, Ekdal; Farias, Sau, Cossu

A disp.: Cragno, Capuano, Balzano, Murru, Capello, Donsah, Caio Rangel, Longo. All.: Zeman

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Eriksson, Dessena, Ibarbo, Benedetti, Cabrera





TORINO-INTER ore 20.45 FORMAZIONI UFFICIALI

Torino (3-5-2): Padelli; Bovo, Glik, Moretti; Maksimovic, Nocerino, Gazzi, El Kaddouri, Darmian; Quagliarella, Larrondo

A disp.: Gillet, Gaston Silva, Molinaro, Masiello, Jansson, Benassi, Vesovic, Sanchez Mino, Martinez. All.: Ventura

Squalificati: Vives (1)

Indisponibili: Farnerud, Basha, Ruben Perez, BarretoInter (3-4-2-1): Handanovic; Ranocchia, Vidic, Juan Jesus; Jonathan, Medel, M'Vila, Dodò; Hernanes, Kovacic; Icardi

A disp.: Carrizo, Berni, Andreolli, Campagnaro, D'Ambrosio, Nagatomo, Krhin, Kuzmanovic, Obi, Bonazzoli, Osvaldo. All.: Mazzarri

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Palacio, Guarin



UDINESE-EMPOLI ore 20.45 FORMAZIONI UFFICIALI

Udinese (3-5-2): Karnekis; Heurtaux, Danilo, Domizzi; Widmer, Guilherme, Allan, Badu, Pasquale; Muriel, Di Natale

A disp.: Scuffet, Meret, Belmonte, Bubnjic, Coda, Piris, Jadson, Kone, B.Fernandes, Hallberg, Zapata, Thereau. All.: Stramaccioni

Squalificati: Pinzi (1), Riera

Indisponibili: G. Silva

Empoli (4-3-1-2): Sepe; Laurini, Rugani, Tonelli, Hysaj; Vecino, Valdifiori, Croce; Verdi; Tavano, Mchedlidze.

A disp.: Bassi, Bianchetti, Martinelli, Mario Rui, Signorelli, Moro, Laxalt, Guarente, Pucciarelli, Shekiladze. All.: Sarri

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Aguirre, Maccarone



